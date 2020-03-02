وزيرة البيئة تشارك في ندوة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. اليوم

تستضيف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، صباح اليوم الاثنين، للمشاركة في ندوة بعنوان "الشباب والعمل البيئى" تقام تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وذلك فى إطار حرص الجامعة على المشاركة فى الأحداث القومية الكبرى ومن بينها الاهتمام بالبيئة، حيث تبقى حماية البيئة هي عنوان تحضر الأمم ووعيها بضرورة تحسين نوعية الحياة لكل الأجيال القادمة.





وأكد الدكتور عمرو الليثى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة،أن الندوة سوف تقام فى مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحضور نخبة من قيادات الجامعة وعمداء الكليات وعدد من الطلاب يمثلون مختلف كليات الجامعة وذلك بمناسبة إطلاق وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة الاحتفالات بيوم البيئة الوطني بعد اعتبارًا من العام الحالى 2020.





وأشار الليثى الى أنه على هامش الندوة سوف يقوم الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة.





وتتمثل اهمية هذه الندوة كونها تستضيف الدكتورة ياسمين فؤاد باعتبارها واحدة من أهم الأسماء البارزة في القيادات المتخصصة علي المستويين الدولي والمحلي فيما يتعلق بمجال الحفاظ على البيئة والتعاون الدولى فضلًا عن أنها حاصلة على الدكتوراة فى السياسة الدولية (الدراسات اليور متوسطية) من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.