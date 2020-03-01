ريال مدريد ضد برشلونة.. تير شتيجن يحرم إيسكو من هدف رائع

أهدر ريال مدريد كرة خطيرة أمام مضيفه برشلونة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب " سنتياجو برنابيو"، معقل كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإسباني.





ومع حلول الدقيقة 55، وصلت الكرة إلى فرانشيسكو إيسكو المتمركز على حدود منطقة الجزاء ليسددها بطريقة رائعة ليتصدى لها الألماني تير شتيجن.



