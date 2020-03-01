ريال مدريد ضد برشلونة.. بيكيه يحرم الملكي من هدف محقق

أهدر ريال مدريد كرة خطيرة أمام مضيفه برشلونة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب " سنتياجو برنابيو"، معقل كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإسباني.





وبعد الدقيقة 63، ضاع هدف محقق على ريال مدريد بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إيسكو برأسية قوية كانت في طريقها لمعانقة الشباك لولا تمركز بيكيه الذي تمكن من إبعاد الكرة من على خط المرمى.



