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رياضة

ريال مدريد ضد برشلونة.. بيكيه يحرم الملكي من هدف محقق

الأحد 01/مارس/2020 - 11:35 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أهدر ريال مدريد كرة خطيرة أمام مضيفه برشلونة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "سنتياجو برنابيو"، معقل كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإسباني.

وبعد الدقيقة 63، ضاع هدف محقق على ريال مدريد بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إيسكو برأسية قوية كانت في طريقها لمعانقة الشباك لولا تمركز بيكيه الذي تمكن من إبعاد الكرة من على خط المرمى.

ومع حلول الدقيقة 55، وصلت الكرة إلى فرانشيسكو إيسكو المتمركز على حدود منطقة الجزاء ليسددها بطريقة رائعة ليتصدى لها الألماني تير شتيجن. 

وحملت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ضغط من لاعبي برشلونة على دفاعات ريال مدريد في محاولة لإحراز الهدف الأول قبل نهاية الشوط.

وحملت اللحظات الأخيرة إرتباك واضح في الصفوف الدفاعية لريال مدريد خلال الدقائق الأخيرة، أمام الضغط الهجومي المباغت بهجمات مرتدة سريعة من لاعبي برشلونة.

ويسعى ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لمصالحة جماهيره الغاضبة، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد النتائج السيئة في الفترة الأخيرة، وفقدان صدارة الليجا.

لم يفز ريال مدريد بأي من مبارياته السبعة الأخيرة في الليغا ضد برشلونة، إذا فشلوا في الفوز بمباراة الليلة فسوف تكون من أسوأ سلسلة له بالكلاسيكو في تاريخ المسابقة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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