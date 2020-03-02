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مرأة

يمنحك 6 فوائد .. كوب على الريق يرفع مناعتك ويحمى من الصداع

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:01 ص
صداع
صداع
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لمياء الياسين
6 فوائد غير متوقعه لتناول كوب من الماء الدافىء على الريق أبرزها المشاعدة على الهضم وتعزيز المناعه إليك أبرز فوائده يقدمها موقع بولد سكاى الهندى 


1. يساعد في الهضم

شرب الماء الدافئ في الصباح عندما تستيقظ يمكن أن يساعد في الهضم. يلعب الماء الدافئ دورًا مهمًا في تحطيم المواد الغذائية وبالتالي يساعد على الهضم.

2. يعزز مناعة  

إن شرب الماء على معدة فارغة يمكن أن يساعد في تعزيز الجهاز المناعي عن طريق مساعدة الجسم على مكافحة الالتهابات. يعمل الماء بشكل طبيعي على التخلص من الفضلات والبكتيريا الأخرى التي قد تسبب العدوى أو المرض.

. 3 .يمنع الصداع

الجفاف يسبب الصداع أو الصداع النصفي. شرب الماء على معدة فارغة سيخففك من الصداع أو نوبة الصداع النصفي

 

4. يحافظ على صحة أعضائك الداخلية

سيساعد شرب الماء على معدة فارغة في حسن سير الأعضاء الداخلية للجسم ، مما يحافظ على صحة الجهاز اللمفاوي لأنه يساعد في موازنة سوائل الجسم.

. 5. تعزيز صحة البشرة

إن شرب الماء على معدة فارغة في الصباح سيساعد على تعزيز صحة بشرتك عن طريق تقليل حب الشباب والجفاف ويعطيه مظهرًا أكثر رطوبة

. 6.يزيد من الطاقة

شرب الماء في الصباح سيزيد من مستويات الطاقة لديك على الفور ويجعلك تشعر بالحيوية. لأنه إذا كان جسمك يعاني من الجفاف في الصباح ،فقد يمنح جسمك المزيد من الطاقة

 

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