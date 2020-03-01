اخبار البرلمان .. عبد العال يلتقي رئيس برلمان النمسا.. وكورونا يهدد أسعار الذهب عالميا

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأحد 28 فبراير:عبد العال لرئيس برلمان النمسا: نساهم في أمن أوروباعبد العال يصطحب رئيس برلمان النمسا في جولة داخل أروقة مجلس النوابتسبب أمراضا جلدية.. تحرك عاجل من البرلمان لمواجهة استخدام مواد سامة في صناعة حفاضات الأطفالالسجن عاما .. برلماني يطالب بتغليظ عقوبة عقوق الوالديننهاية زواج القاصرات والإدمان.. اقتراح مجموعة وزارية لدراسة الظواهر الاجتماعيةفرج عامر يتقدم بطلب إحاطة بشأن بيع الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحيةصناعة البرلمان: ننتظر قرار الحكومة بتخفيض أسعار غاز المصانععربية النواب: إعلام مصر قادر على التأثير الإيجابي في محيطه العربي والأفريقي والدوليحسب الله: إقامة مونديال اليد في مصر تعكس استعادتها لمكانتها الرياضية عالميا