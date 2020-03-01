اخبار البرلمان .. عبد العال يلتقي رئيس برلمان النمسا.. وكورونا يهدد أسعار الذهب عالميا

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأحد 28 فبراير:



























