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رياضة

ريال مدريد ضد برشلونة .. فينيسيوس يسجل الهدف الأول في شباك تير شتيجن

الأحد 01/مارس/2020 - 11:34 م
فينيسيوس
فينيسيوس
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أحمد هاني
سجل فريق ريال مدريد الهدف الأول في شباك مضيفه برشلونة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "سنتياجو برنابيو"، معقل كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإسباني.

ونجح البرازيلي الشاب فينسيوس جنويور في منح ريال مدريد هدف التقدم من اختراق لمنطقة جزاء برشلونة ثم سدد الكرة بإتجاه المرمى حيث إصطدمت بقدم المدافع جيرارد بيكيه ومرت إلى داخل لاشباك في الزاوية المغلقة من الحارس مارك تير شتيجن.

وحملت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ضغط من لاعبي برشلونة على دفاعات ريال مدريد في محاولة لإحراز الهدف الأول قبل نهاية الشوط .

وحملت اللحظات الأخيرة إرتباك واضح في الصفوف الدفاعية لريال مدريد خلال الدقائق الأخيرة، أمام الضغط الهجومي المباغت بهجمات مرتدة سريعة من لاعبي برشلونة.

ويسعى ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لمصالحة جماهيره الغاضبة، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد النتائج السيئة في الفترة الأخيرة، وفقدان صدارة الليجا.

لم يفز ريال مدريد بأي من مبارياته السبعة الأخيرة في الليغا ضد برشلونة، إذا فشلوا في الفوز بمباراة الليلة فسوف تكون من أسوأ سلسلة له بالكلاسيكو في تاريخ المسابقة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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