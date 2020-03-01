ريال مدريد ضد برشلونة .. فينيسيوس يسجل الهدف الأول في شباك تير شتيجن

سجل فريق ريال مدريد الهدف الأول في شباك مضيفه برشلونة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب " سنتياجو برنابيو"، معقل كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإسباني.





ونجح البرازيلي الشاب فينسيوس جنويور في منح ريال مدريد هدف التقدم من اختراق لمنطقة جزاء برشلونة ثم سدد الكرة بإتجاه المرمى حيث إصطدمت بقدم المدافع جيرارد بيكيه ومرت إلى داخل لاشباك في الزاوية المغلقة من الحارس مارك تير شتيجن.



