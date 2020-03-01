بتصميمات مثيرة .. كيم كاردشيان بإطلالات من الجلد اللامع .. شاهد









وظهرت كيم بإطلالة من الجلد باللون البني بجاكيت بأكمام وبنطلون مثير وحزام من الخصر من الجلد علي الجاكت ليبرز تناسق جسمها وقد ظهرت بأكثر من إطلالة جلدية بدرجات مختلفة من البني.





واعتمدت كيم تسريحة بسيطة من ذيل الحصان وهي إحدى التسريحات التقليدية لها.





والتقطت الصورة بأكثر من وضعية بوجهها واخري من الخلف لتبرز إطلالاتها وصور مختلفة بأكثر من إطلالة من نفس التصميم.

نشرت الفنانة ونجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورا لها جديدة.