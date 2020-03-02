أخبار الفن.. رانيا يوسف ترقص.. حارس عمرو دياب يضعه في أزمة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى مقطعا مصورا للنجم عمرو دياب بصحبة دينا الشربينى من عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك والذى شهد حضورا شعبيا ورسميا كبيرين.
نشر الفنان كريم فهمي، صورة برفقة ياسمين عبد العزيز، ومدير التصوير أحمد زيتون، من كواليس مسلسل "نحب تاني ليه" عبر حسابه الشخصي عبر تطبيق "إنستجرام".
شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها فيديو جديد لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى مقطع مصور جديد من أحد الأفراح الشعبية حيث بدا وكأن الأزمة التي أثارة جدلا كبيرا فى بدايتها عندما دع "سمرة" محمد رمضان أثناء غنائه على المسرح. أعلنت وسائل إعلام لبنانية عن تأجيل حفل النجمة إليسا، والذي كان من المُقرّر إقامته في مدينة أربيل بشمال العراق يوم 20 مارس المقبل بسبب فيروس كورونا.