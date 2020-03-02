شاهد فورد F-150 فى نسختها المعدلة من هينيسي .. صور

كشفت شركة هينيسي بيرفورمانس مؤخرًا عن تشكيلة جديدة من فورد F-150 باسم فينوم 775، و يُباع طراز F-150 المعدّل خلال شركة براون لي فورد.

وتبلغ تكلفة حزمة الترقيات من هينيسي مبلغ 53,500 دولار أمريكي ، يبدأ العمل على كل نسخة من نسخ فينوم 755 بدايةً من طراز F-150 بمحرك Coyote V8 سعة 5.0 لترات والذي يوفر 395 حصان، بعد ذلك، يتم تعديل المحرك من قبل هينيسي حيث يتم تركيب سوبرتشارج سعة 2.9 لتر، ومبرد هواء-ماء داخلي .

بالإضافة إلى نظام تمرير هواء عالي التدفق، وترقية لحاقن الوقود، وعادم من الفولاذ المقاوم للصدأ، هذه التحسينات إلى جانب تعديلات الـ ECU الخاصة بالمحرك تمكن السيارة المعدلة من إنتاج قوة تبلغ 775 حصان عند 7,000 دورة في الدقيقة.

تقول هينيسي أن القوة الإضافية للبيك أب تمكنها من التسارع من 0-100 كلم/سا خلال 4.0 ثوان تقريبًا، في حين يبلغ زمن تسارع الربع ميل 12.1 ثانية بسرعة تصل إلى 186 كلم/سا.

وتوجد مجموعة من التحسينات الأخرى، فعلى سبيل المثال، هناك مجموعة القطع التي تعطي السيارة ارتفاع أكثر بمقدار 6 بوصة عن الأرض، بالإضافة إلى جنوط قياس 20 بوصة وإطارات من تويوتا مخصصة للطرق الوعرة، ومكابح بريمبو سداسية القابس بأقراص حجم 15.1 بوصة.

الشكل الخارجي هو الأخر حظي على بعض التعديلات، بما في ذلك الرفارف والواجهة الأمامية وشريط ضوئي LED، كما سيكون متاحًا للعملاء اختيار عتبات كهربائية لتساعدهم على الصعود إلى السيارة، وكذلك ممتص صدمات خلفي جديد، وغطاء محرك مزود بمأخذ هواء، ومقاعد جلدية ذات ملمس مميز .