أيمن عبد العزيز: لم أبلغ برحيل أمونيكي عن المقاصة وأتشرف بالعمل مع إيهاب جلال ..فيديو

أكد أيمن عبدالعزيز المدرب العام لفريق مصر للمقاصة، أن لم يبلغه أحد برحيل إمانويل أمونيكي عن تدريب الفريق ولا يعلم حيثيات القرار.





وقال أيمن خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : أن المقاصة لم تقيل أمونيكي ولكن الأقرب تغيير منصبه وسيستمر عمله في النادي.





وتابع أنه لم يتواصل مع أمونيكي عقب صدور قرار رحيله عن المهمة الفنية للفريق، مؤكدا أنه حتى هذه اللحظة الأمور تسير بشكل طبيعي وفقا لبرنامج الفريق.

وأضاف أنه يتشرف بالعمل مع إيهاب جلال في مصر المقاصة خاصة وأنه ليس بغريب عليه.





وأردف أنه ينصح لاعبي الزمالك بالحرص خلال لقاء الترجي في رادس لأن المنافس يتم شحنه بصورة كبيرة.

وأتم أن لاعبو الزمالك يملكون ميزة كبيرة وهي إجادة المباريات النهائية أو اللقاءات الكبيرة .











