AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بمشاركة 300 شركة.. سلطنة عمان على موعد مع حدث دولي

الأحد 01/مارس/2020 - 11:51 م
سلطنة عُمان
سلطنة عُمان
Advertisements
ميـــس رضــا

تستعد العاصمة العُمانية مسقط لاحتضان حدثا دوليا فى الفترة من (9 – 11) مارس الجاري، حيث تستضيف السلطنة مؤتمر ومعرض عُمان  للنفط والغاز والذي تنظمه شركة تنمية نفط عُمان وشركة أعمال المعارض العُمانية (عُمان إكسبو) بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة من مختلف دول العالم حيث يصل عدد الشركات المشاركة به أكثر من (300) شركة محلية ودولية.

 

ويعد المؤتمر فرصة كبيرة أمام الشركات الدولية المشاركة  التي تهم قطاع النفط والغاز. كما يعتبر المؤتمر فرصة للتعارف بين الشركات المختلفة ورجال الأعمال الذين يساهمون في هذا المجال خاصة فيما يخص التكنولوجيا التي تتطور كل عام للعمل على أسس علمية متطورة.

 

وعلى الرغم من أن سلطنة عمان لا تعتبر من القوى النفطية الكبيرة في السوق نظرًا لصغر حجم إنتاجها واحتياطها، إلا أنها تقوم بتنفيذ مشاريع ضخمة في قطاع الطاقة، ما يعكس الطموحات الاقتصادية الكبيرة لهذه الدولة الخليجية.

 

وتنتج السلطنة حاليًا نحو 970 ألف برميل من النفط يوميًا، وهو ما يعتبر إنجازًا كبيرًا نظرًا لأن مستوى الإنتاج لم يزد عن 715 ألف برميل يوميًا عام 2007، ما يجعل عمان أحد أكبر منتجي النفط خارج منظمة أوبك.

 

وبحسب بيان له قال الدكتور سلمان الشيدي مدير عام إدارة الاستثمارات البترولية بوزارة النفط والغاز، إن المعرض والمؤتمر يمثل فرصة للتعارف بين الشركات المختلفة ورجال الأعمال الذين يساهمون في هذا المجال خاصة فيما يخص التكنولوجيا التي تتطور كل عام للعمل على أسس علمية متطورة، مضيفا أن المؤتمر والمعرض يهدفان إلى استقطاب مشاركة عدد من شركات من دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا وأميركا وأوروبا وأفريقيا والتي تمثل سوقا خصبة لمنتجات وخدمات الشركات العُمانية العاملة في مجال النفط والطاقة.

وأضاف: سيتم خلال المؤتمر منح 6 جوائز للشركات العاملة في مجال النفط والطاقة تتضمن مجالات القيمة المحلية المضافة والابتكار والتكنولوجيا وتحول الشركات وهيكلتها لمضاعفة الكفاءة.


وقال: سيناقش المشاركون في المؤتمر كافة الموضوعات المتعلقة بالقطاع النفط والغاز وآخر ما توصلت اليه الدراسات التكنولوجية المتطورة في هذا القطاع كما سيتم من خلال هذا المؤتمر تبادل الرأي حول التطوير المستمر والتحديات التي يواجهونها في هذا القطاع. مؤكدا بأن المؤتمر فرصة مناسبة للترويج للفرص الإستثمارية في قطاع النفط والغاز للمستثمرين ورجال الأعمال من داخل وخارج السلطنة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القاهرة تستضيف رؤساء قطاع البترول بشمال أفريقيا والبحر المتوسط في مؤتمر دولي

مصر على موعد مع استثمارات جديدة بقطاع البترول.. مؤتمر ومعرض مصر الدولي "إيجبس" 2020 برعاية الرئيس يستقبل 37 شركة عالمية ووطنية على مدار 3 أيام من خلال 30 ألف زائر

الملحق الإعلامي العماني يزور معرض القاهرة الدولي للكتاب

مشاركة لافتة.. سلطنة عُمان عروس معرض الكتاب في الدار البيضاء

في ظروف بالغة الدقة.. سلطنة عُمان تشارك بمؤتمر ميونخ للأمن

تحولات سلطنة عمان القادمة

ترشيحاتنا

القبض على كويتي حاول قتل زوجته وابنته للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا

سباق مع الزمن.. الحكومة: نقل 53 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة ..فيديو

تعرف على هواتف محمد صلاح.. من بينها تليفون ذهب

مجدي عبد الغني يروي تفاصيل بكائه في عزاء مبارك وزفاف نجلة مدحت شلبي ..فيديو

كارثة طبيعية كبرى تجتاح إثيوبيا

رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفيديو رقص جديد.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بجلسة تصوير منزلية

بتصميمات مثيرة .. كيم كاردشيان بإطلالات من الجلد اللامع .. شاهد

بفستان جرئ.. رانيا يوسف في إطلالة جديدة.. والجمهور: رقصك حلو