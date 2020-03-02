«الحصة بـ 20 جنيه».. ننشر ضوابط استعانة التعليم بحملة المؤهلات العليا لسد عجز المعلمين في المدارس

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا للقيام بالعمل بنظام الحصة وبما لا يجاوز قيمة 20 جنيها للحصة الواحدة.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الصرف خصما على بند 3/4 مكافآت لغير العاملين عن مؤداه (تمويل صناديق وحسابات خاصة) بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزاياالاجتماعية ) بموازنة المديرية التعليمية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الانشطة التعليمية بالمديرية ، وذلك وفقا للضوابط الواردة بالتأشير العام رقم 9 والذي ينص على (لا يجوز الصرف على اعتمادات بند 3/4 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه بالباب الرابع إلا لمن تستعين بهم الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من العاملين من خارج الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية





وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في جميع الاحوال لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن إحدى عشر شهرا خلال العام المالي الواحد وذلك مع مراعاة ما يلي :





عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأي أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين ، وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من اجلها ، والأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة ، والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة .





وقالت وزارة التربية والتعليم : يتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن سبق الاستعانة بهم في مسابقة 30ألف معلم بناءا على تقرير المفاية الصادر بشأنهم عن الفترة السابقة من مدير المدرسة والموجه الاول





وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات بضرورة موافاة الادارة المركزية للامن بالوزارة بكشوف أسماء من يقع عليهم الاختيار من المعلمين بالحصة على مستوى المديرية التعليمية للحصول على الموافقة الامنية قبل العمل ، ويكون الاستعانة بالمعلمين بالحصة وفق الاحتياج الفعلي ووفق العجز بالمدارس .





ويرخص بالندريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة ، ولا يعد الترخيص بالتدريس بالحصة تعاقد ولا يجوز المطالبة بالتعيين و يجوز للجهة الادارية الاستغناء عن المستعان به في أي وقت دون المطالبة بأي تعويضات او استمرارية في العمل.



