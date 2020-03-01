ريال مدريد يخطف صدارة الدوري الإسباني من برشلونة بهدفين على أرض البرنابيو ..فيديو

حقق فريق ريال مدريد فوزا مهما على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين دون رد، ليرتقي إلى صدارة "الليجا" في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب " سنتياجو برنابيو" معقل كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإسباني.

ونجح البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور في منح ريال مدريد الـ3 نقاط الثمينة بعد هدف من اختراق لمنطقة جزاء برشلونة ثم سدد الكرة بإتجاه المرمى حيث اصطدمت بقدم المدافع جيرارد بيكيه ومرت إلى داخل الشباك في الزاوية المغلقة من الحارس مارك تير شتيجن.





الفوز رفع ريال مدريد إلى بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة في الصدارة ، بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة حيث جاء رفقاء ميسي بالمركز الثاني برصيد 55 نقطة.





ملخص المباراة:





واحتفظ برشلونة بالكرة فى تفوق نسبي في الاستحواذ لكن دون أي خطورة أو تسديدة على المرمى.

وحاولت كتيبة سينتس الإعتماد على ميسي من أجل فك طلاسم دفاعات ريال مدريد بقيادة سيرجيو راموس لكن دون جدوي، حيث كانت أخطر كرة من تسديدة يمينة ضعيفة من قائد برشلونة بالدقيقة 29.

واعتمد زيدان قائد كتيبة ريال مدريد على سرعة فالفيردي من أجل العرضيات المتقنة على رأس كريم بنزيما بالهجمات المرتدة.

وحاول ريال مدريد بتحفظ شديد في خط الوسط مباغتة الضيوف بكرتين على المرمى، الأولى كانت من بنزيما بتسديدة يمينية قوية من على حدود منطقة الجزاء كانت بعيدة عن المرمي.

وحملت الدقيقة 33، كرة خطيرة عندما انفرد البرازيلي آرتور ميلو لاعب برشلونة بالحارس كورتوا لكنه فشل في تسجيلها بعد تصدى رائع من العملاق البلجيكي.

وحملت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ضغط من لاعبي برشلونة على دفاعات ريال مدريد في محاولة لإحراز الهدف الأول قبل نهاية الشوط .

وحملت اللحظات الأخيرة إرتباك واضح في الصفوف الدفاعية لريال مدريد خلال الدقائق الأخيرة، أمام الضغط الهجومي المباغت بهجمات مرتدة سريعة من لاعبي برشلونة.

ومع حلول الدقيقة 55، وصلت الكرة إلى فرانشيسكو إيسكو المتمركز على حدود منطقة الجزاء ليسددها بطريقة رائعة ليتصدى لها الألماني تير شتيجن.

