ريال مدريد يخطف صدارة الدوري الإسباني من برشلونة بهدفين على أرض البرنابيو ..فيديو

حقق فريق ريال مدريد فوزا مهما على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين دون رد، ليرتقي إلى صدارة "الليجا" في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سنتياجو برنابيو" معقل كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإسباني.
ونجح البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور في منح ريال مدريد الـ3 نقاط الثمينة بعد هدف من اختراق لمنطقة جزاء برشلونة ثم سدد الكرة بإتجاه المرمى حيث اصطدمت بقدم المدافع جيرارد بيكيه ومرت إلى داخل الشباك في الزاوية المغلقة من الحارس مارك تير شتيجن.
الفوز رفع ريال مدريد إلى بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة في الصدارة ، بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة حيث جاء رفقاء ميسي بالمركز الثاني برصيد 55 نقطة.
ملخص المباراة:
واحتفظ برشلونة بالكرة فى تفوق نسبي في الاستحواذ لكن دون أي خطورة أو تسديدة على المرمى.
وحاولت كتيبة سينتس الإعتماد على ميسي من أجل فك طلاسم دفاعات ريال مدريد بقيادة سيرجيو راموس لكن دون جدوي، حيث كانت أخطر كرة من تسديدة يمينة ضعيفة من قائد برشلونة بالدقيقة 29.
واعتمد زيدان قائد كتيبة ريال مدريد على سرعة فالفيردي من أجل العرضيات المتقنة على رأس كريم بنزيما بالهجمات المرتدة.
وحاول ريال مدريد بتحفظ شديد في خط الوسط مباغتة الضيوف بكرتين على المرمى، الأولى كانت من بنزيما بتسديدة يمينية قوية من على حدود منطقة الجزاء كانت بعيدة عن المرمي.
وحملت الدقيقة 33، كرة خطيرة عندما انفرد البرازيلي آرتور ميلو لاعب برشلونة بالحارس كورتوا لكنه فشل في تسجيلها بعد تصدى رائع من العملاق البلجيكي.
وحملت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ضغط من لاعبي برشلونة على دفاعات ريال مدريد في محاولة لإحراز الهدف الأول قبل نهاية الشوط .
وحملت اللحظات الأخيرة إرتباك واضح في الصفوف الدفاعية لريال مدريد خلال الدقائق الأخيرة، أمام الضغط الهجومي المباغت بهجمات مرتدة سريعة من لاعبي برشلونة.
ومع حلول الدقيقة 55، وصلت الكرة إلى فرانشيسكو إيسكو المتمركز على حدود منطقة الجزاء ليسددها بطريقة رائعة ليتصدى لها الألماني تير شتيجن.
وعند الدقيقة 63، ضاع هدف محقق على ريال مدريد بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إيسكو برأسية قوية كانت في طريقها لمعانقة الشباك لولا تمركز بيكيه الذي تمكن من إبعاد الكرة من على خط المرمى.
ومع الدقيقة 65، الفرنسي كريم بنزيما استقبل تمريرة بينية ساحرة من زميله دانييل كارباخال داخل منطقة الجزاء بشكل منفرد تماما بالمرمى لكنه سددها بشكل مباشر وغير متقن أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس مارك تير شتيجن.
من بعدها دخلت كتيبة زيدان في ضغط هجومي شرس على دفاعات برشلونة خلال الدقائق الحالية في محاولة لإحراز هدف أول بالمباراة.
بعد أن سجل جونيور هدف التقدم، دخل رفقاء ليونيل ميسي في محاولات للتماسك على أرضية الملعب بعد صدمه الهدف الأول لأصحاب الأرض.
وحملت الدقيقة 85، إشهار بطاقة صفراء من نصيب ليونيل ميسي لاعب برشلونة نتيجة عرقلة متعمدة لكاسيميرو لاعب ريال مدريد في وسط الملعب.