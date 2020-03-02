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محافظات

نائب محافظ القاهرة: نسعى لتحسين أوضاع المرأة كأحد أولويات الحكومة.. صور

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:14 ص
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال المؤتمر
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عبد العزيز جمال
قالت المهندسة جيهان بعد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إن المنتدى العالمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لقادة المدن الآمنة يسلط الضوء على تطوير المبادرات المحلية والمعنية بحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر المنعقد بالمملكة المغربية تحت عنوان "العمل المتكامل والبناء لتوسيع نطاق مبادرات المدن الآمنة وتمكين النساء والفتيات" علي هامش منتدي  هيئة الأمم المتحدة للمرأة العالمي لقادة المدن الآمنة.

واستعرضت "عبد المنعم" برنامج المدن الآمنة الذي تم إطلاقه بالقاهرة الكبري عام ٢٠١١ و ينفذ بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة  بالقاهرة والجيزة وعدد من الجمعيات الاهلية وامتد ليشمل محافظتي الإسكندرية ودمياط .

وأشارت إلى أهم المحاور التي يهدف لها وهي  القضاء علي العنف ضد النساء والفتيات  وتشريع  قوانيين  وتشريعات تتصدي  للعنف ضد المرأة ودعم المشاركة السياسية للمرأة وتمكينهاعلي المستوي التنفيذي اقتصاديا ، والتأكيد  علي مشاركتها  في المجال الميداني.

وأكدت أنه  جارى العمل حاليا علي  تنفيذ البرنامج بمحافظتي الاسكندرية ودمياط من خلال تطبيق تدخلات مماثلة لما تم  تنفيذه في  المرحلة الاولي من البرنامج بما يتناسب مع احتياجات المجتمع   المحلي وخاصة النساء والفتيات ساعين إلي  المزيد من  النجاح والتقدم في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بالشراكة مع المنتدي العالمي  لهيئة الامم المتحدة للمرأة ومع المجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني المصري.

واشارت إلي أنه من ضمن الاولويات في المرحلة القادمة زيادة مشاركة النساء في التخطيط ومتابعة المشروعات وصياغة تدخلات تلبي احتياجات النساء والفتيات.

واختتمت نائب المحافظ ، أن القاهرة الكبري كانت احدي المدن المؤسسة لبرنامج مدن آمنة وستظل علي عهدها بدعم  البرنامج والمشاركة فيه  بفاعلية من اجل تحسين اوضاع المرأة كأحد أولويات الحكومة المصرية.

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