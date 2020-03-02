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التضامن: أهم توجهات الرئيس السيسي مساندة الفقراء والغلابة.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:38 ص
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن كل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تتجه كلها إلى الإهتمام بالمواطن المصري، والتركز المواطنين الأكثر احتياجا والاهتمام بالأولى بالرعاية فضلا فرص التمكين الاقتصادي.

وأضافت «نيفين القباج» خلال لقائها في برنامج «المواجهة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أنه كان هناك إهتمام بإجراءات الحوكمة لتحقيق أكثر كفائه وإنتاجية في الوزارات والجهات الحوكمة ومكافحة الفساد والإهمال ضمن خطة الإصلاح المؤسسي.

وأوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن هناك تنسيق بين الوزارات المعنية بشأن المشروعات للعمل من خلال منظومة واحدة، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي أكد على أهمية مكافحة المخدرات وحماية الشباب منها بناء علي دراسات وإحصائيات للحد من الظاهرة.

وأشارت إلى أن هناك اهتمام بذوي الإعاقة وتفعيل قانون  الخاص بذوي الهمم والإسراع في إستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، لافتة إلى أن الرئيس شدد على توسيع شبكة التضامن الإجتماعي حتى يليق بالمواطن المصري حياة كريمة من خلال سكن وقروض ومشروعات.

ونوهت إلى أن أهم توجهات الرئيس السيسي لمساندة الفقراء والغلابة، موضحة أن الفترة القادمة سيكون هناك اهتمام أكبر بالحماية المجتمعية والاهتمام بالتعليم والصحة والتأمين الصحي والتنسيق مع عدد من وزارات من أجل خدمة المواطن المصري.
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