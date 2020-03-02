هل كورونا حرب بيولوجية.. شعبية الأدوية تجيب.. فيديو

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن التوصل إلى الأدوية الملائمة لعلاج الفيروسات لا يأتي إلا بأبحاث متتالية.





وتابع عوف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «مصر اتخذت كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، ولديها أطباء مدربين للكشف عن أي إصابة»، مشيرا إلى أن معظم الإصابات بكورونا في عدد من الدول ثبت قدومها من دول أخرى تعاني من تفشي الفيروس.





ونفى عوف ما يتردد حول انتشار كورونا بالعالم كجزء من حرب بيولوجية قائلا: «مصدر الفيروس لا يأمن أبدا أن يعود إليه مرة أخرى».



