AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هل كورونا حرب بيولوجية.. شعبية الأدوية تجيب.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:23 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن التوصل إلى الأدوية الملائمة لعلاج الفيروسات لا يأتي إلا بأبحاث متتالية.

وتابع عوف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «مصر اتخذت كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، ولديها أطباء مدربين للكشف عن أي إصابة»، مشيرا إلى أن معظم الإصابات بكورونا في عدد من الدول ثبت قدومها من دول أخرى تعاني من تفشي الفيروس.

ونفى عوف ما يتردد حول انتشار كورونا بالعالم كجزء من حرب بيولوجية قائلا: «مصدر الفيروس لا يأمن أبدا أن يعود إليه مرة أخرى».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل مرض كورونا دخل مصر ؟ وزارة الصحة تجيب

بهذه الخطوات السعودية تفحص أفواج المسافرين الوافدين من الصين.. شاهد

لتوعية المواطنين.. محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الإجراءات الاحترازية بكورونا

مسئول صيني يكشف حقيقة اعتبار فيروس كورونا حرب بيولوجية

الصحة العالمية تكشف آخر تطورات علاج فيروس كورونا

بشرة خير.. توقعات بانتهاء فيروس كورونا القاتل في أبريل المقبل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني يروي تفاصيل بكائه في عزاء مبارك وزفاف نجلة مدحت شلبي ..فيديو

حاسس نفسي مش راجل.. القبض على شيميل يمارس الشذوذ مع العرب في الجيزة مقابل 500 دولار في الساعة

بتصميمات مثيرة .. كيم كاردشيان بإطلالات من الجلد اللامع .. شاهد

ريال مدريد يخطف صدارة الدوري الإسباني من برشلونة بهدفين على أرض البرنابيو ..فيديو

سباق مع الزمن.. الحكومة: نقل 53 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة ..فيديو

عايزني أموت.. أول تعليق من عادل إمام على إصابته بفيروس كورونا | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بجلسة تصوير منزلية

بتصميمات مثيرة .. كيم كاردشيان بإطلالات من الجلد اللامع .. شاهد

بفستان جرئ.. رانيا يوسف في إطلالة جديدة.. والجمهور: رقصك حلو