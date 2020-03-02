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تكنولوجيا

لخدمة أهداف دينية.. فنان شهير يقوم بالترويج لبيتكوين

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:30 ص
لخدمة أهداف دينية..
لخدمة أهداف دينية.. فنان شهير يقوم بالترويج لبيتكوين
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ندى على
ذكر موقع  Gizmodo أن النجم العالمى ستيفن سيجال، قام بالترويج لعمل شبيهة بالبيتكوين، تسمى "Bitcoiin2Gen"، وشجع الجمهور على شراءها، مما أدى إلى قيام هيئة الأوراق المالية بالولايات المتحدة بتغريمه أكثر من 330 ألف دولار.  

وذكرت صحف أمريكية أن النجم ستيفن سيجال أصبح سفير العملة الرقمية الجديدة "Bitcoiin2Gen" منذ عام 2018، وكان سيجال قد اتفق مع شركة ICO التى تقوم بالتمويل عن طريق العملاق الرقمية على أخذ 250 ألف دولا نقدا بالإضافة إلى 750 ألف من العملات الرقمية، مقابل الترويج للعملة الجديدة.  

 وادعت الصحف أن قيام سيجال بالترويج بالعملة الرقمية، هو خدمة لأفكاره الدينية، وإنه كشخص بوذى يعتقد أن ما يفعله في حياته هو دفع الناس إلى التفكير في إيقاظهم وتنويرهم بطريقة ما، وأن هذه الطريقة هي تحقيق لأهداف عملة Bitcoiin2Gen ، وذلك لتمكين المجتمع من خلال توفير نظام دفع لامركزي دون الحاجة إلى أي طرف ثالث.

والنظام المالى في الشبكات اللامركزية هو نظام مفتوح بمعنى أن المؤسسات المالية مثل البنوك والحكومات والمؤسسة المالية الرسمية وغيرها لن يكون لها مكان في هذا النظام، حيث سيكون التبادل المالى عن طريق تكنولوجيا جديدة وهى تكنولوجيا Blockchain أو ما يعرف بسلسلة الكتل، ويمكن لأى شخص في العالم إرسال أموال إلى أى شخص آخر أو مؤسسة دون أى قيد أو شرط، فهذا النظام لا يتحكم به أى شخص في العالم، حيث أنه فضاء مالى مفتوح.

وفي وقت سابق، كتب سيجال في تدوينة له على موقع توتير، حكمة صينية تقول " اندمج وسط كل ما يحدث لك، واترك عقلك حرا، وحافظ على تمركزك من خلال قبول ما تفعله، هذا هو أسمى ما يمكن أن تفعله". 


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