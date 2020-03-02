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رياضة

تعليق قوي من هاني حتحوت بعد فوز بيراميدز 3-0 فى الكونفدرالية.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:45 ص
هانى حتحوت
هانى حتحوت
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حسن العمدة
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن فريق بيراميدز، حقق فوزا ثمينا وغاليا، على مضيفه، زاناكو الزامبى بنتيجة3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما فى زامبيا مساء اليوم الأحد، فى إطار مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية.

وأضاف الإعلامي هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، على قناة «صدي البلد»، إن مسيرة بيراميدز فى الكونفدرالية، ممتازة، بعدما نجح فى تحقيق جميع المباريات التى خاضها خارج قواعده بالبطولة هذا الموسم.

وأوضح الإعلامي هانى حتحوت، إن بيراميدز وضع قدما، بالدور نصف النهائى للبطولة، مشددا أن طموح الفوز باللقب بات منطقيا جدا.
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