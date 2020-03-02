تعليق قوي من هاني حتحوت بعد فوز بيراميدز 3-0 فى الكونفدرالية.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن فريق بيراميدز، حقق فوزا ثمينا وغاليا، على مضيفه، زاناكو الزامبى بنتيجة3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما فى زامبيا مساء اليوم الأحد، فى إطار مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية.





وأضاف الإعلامي هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، على قناة «صدي البلد»، إن مسيرة بيراميدز فى الكونفدرالية، ممتازة، بعدما نجح فى تحقيق جميع المباريات التى خاضها خارج قواعده بالبطولة هذا الموسم.



