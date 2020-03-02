وزير الزراعة يكشف إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أكد المهندس السيد قصير، وزير الزراعة، إن الدولة مهتمة بمكافحة فيروس كورونا على كافة المستويات والأجهزة.
وعن ملف التعديات على الأراضي الزراعية ، أكد أن هناك توجيهات مشددة من قبل القيادة السياسية للتصدي للمعتدين للحفاظ على الرقعة الزراعية وغذاء الشعب المصري.
وأضاف وزير الزراعة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الوزارة تقوم بإجراءات احترازية غير عادية، كل في تخصصه ، خاصة في مجال الطب البيطري وفحص الحيوانات وتطعيمها.
أما عن الجراد القادم من أسوان ، فأكد أن هناك إجراءات وقائية مشددة ، أبرزها تخصيص لجان للمتابعة على مدار الساعة.
وعن ملف التعديات على الأراضي الزراعية ، أكد أن هناك توجيهات مشددة من قبل القيادة السياسية للتصدي للمعتدين للحفاظ على الرقعة الزراعية وغذاء الشعب المصري.
وأضاف أنه تم توزيع وبيع الكثير من الأراضي للكثير من المستثمرين، ضمن مشروع المليون ونصف فدان في أنحاء مصر والذي يدار من قبل شركة الريف المصري.