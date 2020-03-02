وزير الزراعة يكشف إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أكد المهندس السيد قصير، وزير الزراعة، إ

ن الدولة مهتمة بمكافحة فيروس كورونا على كافة المستويات والأجهزة.





وأضاف وزير الزراعة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الوزارة تقوم بإجراءات احترازية غير عادية، كل في تخصصه ، خاصة في مجال الطب البيطري وفحص الحيوانات وتطعيمها.