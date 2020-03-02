AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الزراعة يكشف إجراءات مكافحة فيروس كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:40 ص
ماشية - ارشيفية
ماشية - ارشيفية
Advertisements
عبد العزيز جمال
أكد المهندس السيد قصير، وزير الزراعة، إن الدولة مهتمة بمكافحة فيروس كورونا على كافة المستويات والأجهزة.

وأضاف وزير الزراعة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الوزارة تقوم بإجراءات احترازية غير عادية، كل في تخصصه ، خاصة في مجال الطب البيطري وفحص الحيوانات وتطعيمها.

أما عن الجراد القادم من أسوان ، فأكد أن هناك إجراءات وقائية مشددة ، أبرزها تخصيص لجان للمتابعة على مدار الساعة.

وعن ملف التعديات على الأراضي الزراعية ، أكد أن هناك توجيهات مشددة من قبل القيادة السياسية للتصدي للمعتدين للحفاظ على الرقعة الزراعية وغذاء الشعب المصري.

وأضاف أنه تم  توزيع وبيع الكثير من الأراضي للكثير من المستثمرين، ضمن مشروع المليون ونصف فدان في أنحاء مصر والذي يدار من قبل شركة الريف المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يبيد الأخضر واليابس.. الفلاحين تكشف أضرار الجراد على الزراعة

الزراعة تعلن رفع حالة الطوارئ لمكافحة الجراد.. الفلاحين: يبيد الأخضر واليابس.. والاتحاد يناشد بضرورة الإبلاغ عن وجود أى سرب منه.. و«الزراعيين» تنفي انتشاره على الحدود المصرية

محافظ بورسعيد يبحث مع وزير الزراعة سبل تحقيق التنمية الزراعية

أولها مصر.. 3 دول عربية تتخذ إجراءات وقائية لمواجهة كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

الحارس الشخصي لـ عمرو دياب يثير أزمة على السوشيال ميديا.. تفاصيل

كارثة.. مخاطر تنظيف الممبار في غسالة الملابس

«الحصة بـ 20 جنيه».. ننشر ضوابط استعانة التعليم بحملة المؤهلات العليا لسد عجز المعلمين في المدارس

عايزني أموت.. أول تعليق من عادل إمام على إصابته بفيروس كورونا | فيديو

كهربا يعلق على تخفيف عقوبته من اتحاد الكرة المصري.. شاهد

ريال مدريد يخطف صدارة الدوري الإسباني من برشلونة بهدفين على أرض البرنابيو ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد فورد F-150 فى نسختها المعدلة من هينيسي .. صور

بالأبيض.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بجلسة تصوير منزلية

بتصميمات مثيرة .. كيم كاردشيان بإطلالات من الجلد اللامع .. شاهد