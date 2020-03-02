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رياضة

بوسكيتس: لم نكن نعرف كيف نخرج بالكرة من وسط الملعب.. وأضعنا فرصة ثمينة

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:46 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق ريال مدريد فوزا مهما على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين دون رد، ليرتقي إلى صدارة "الليجا" في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سنتياجو برنابيو" معقل كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال سيرجيو بوسكيتس: "كانت لدينا فرصة ثمينة لكي نبتعد كثيرًا في الترتيب، لكن لم ننجح، قدمنا شوط أول جيد، لكن في الشوط الثاني تغير الأمر".

وأضاف: "من هجمة سجلوا الهدف الأول، لم نكن نعرف كيف نخرج بالكرة بصورة جيدة عند ضغطهم بالكرة، كنا نحاول أن نسبب الخطورة لكن لم ننجح بذلك".

وأتم بوسكيتس: "في الشوط الأول كنا أفضل وهم كانوا الجانب الأفضل في الشوط الثاني، وجميعنا نحب أن نستحوذ بالكرة، بطبيعة الحال من لا يمتلك الكرة سوف يُعاني، على أي حال الدوري ما زال طويلًا".

الفوز رفع ريال مدريد إلى بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة في الصدارة ، بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة حيث جاء رفقاء ميسي بالمركز الثاني برصيد 55 نقطة.

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