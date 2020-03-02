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أخبار العالم

تفاصيل سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء في بغداد

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:50 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
ذكرت شبكة سكاي نيوز، اليوم الإثنين، بسقوط صاروخين على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، وهو ما تكرر خلال الفترة الماضية. 

فيما صرح مصدر أمني وفق ما نقلته السومرية نيوز العراقية بأن: “صاروخي كاتيوشا سقطا قبل قليل على المنطقة الخضراء وسط بغداد”، مؤكدا أن القصف لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية.

وأضاف المصدر أن “الصواريخ انطلقت من إحدى المناطق شرقي بغداد”.

وقال شهود عيان إن دوي انفجارين سمع في بغداد، حسب “رويترز”، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن عددا من الصواريخ سقطت قرب السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء.
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