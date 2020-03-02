لميس الحديدي ترتدي كمامة على الهواء.. شاهد

ظهرت الإعلامية لميس الحديدي بمجموعة من الكمامات على الهواء لكشف الفرق بينهم وأفضلهم في الاستخدام.





وارتدت لميس الحديدي الكمامة خلال برنامج «القاهرة الآن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، قائلة: «أنا دلوقتي مش شايفة والبخار يطلع على النظارة» .





وقالت «لميس الحديدي» إن أسعار الكمامات يتراوح سعرها بين 10 جنيهات، و35 جنيها، مناشدة أي مواطن سيغادر البلاد يرتدي الكمامة في المطار والطائرة.





وكانت قد عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مؤتمرا صحفيا في مطار القاهرة، مساء أمس الأحد، قبل مغادرتها إلي الصين، بحضور السفير الصيني بالقاهرة وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، لإعلان مستجدات الأوضاع والفيروس الَمستجد والرد علي كافة التساؤلات التي تم طرح من خلال الرأي العام خلال الأيام الماضية، حول وجود الفيروس في مصر من عدمه.





قالت هالة زايد، إن الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية، وتم إجراء 1443 تحليلا لحالات مشتبه فيها حتى اليوم، أثبت التحاليل إيجابية حالة واحدة تم التعامل معها ولم تظهر أي أعراض عليها، وباقي الحالات أظهرت التحاليل سلبيتها.





وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه تم فحص 13 حالة قادمة من العمرة أثبتت سلبيتها جميعا إضافة إلى 302 حالة تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية.