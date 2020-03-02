سامح شكري يكشف الهدف من بيان الخارجية المصرية للرد على إثيوبيا

قال سامح شكري، إن الهدف من بيان الخارجية المصرية اليوم للرد على الجانب الإثيوبي كان الهدف التوضيح والرد على المغالطات ووضع الأمور فى نصابها الصحيح.





وتابع شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"،:"الأمر يتطلب أن نضع الصورة الحقيقة امام المواطن دون اى مغالطات، وهذا يأتى بناءا على عدم الإتساق الذى ظهر فى بيان الخارجية والموارد المائية بإثيوبيا، لافتا إلى أن إعتذار إثيوبيا جاء فى وقت متاخر وتحديدا فى 25 فبراير.





وأوضح:"مفاوضات سد النهضة أخذت مايقرب من 4 أشهر برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، وتطرقت هذه الجولات للجوانب الفنية بشأن قواعد الملء والتشغيل ومجابهة الجفاف".





وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بشتى الطرق إقناع إثيوبيا بالتوقيع، معقبا:"كل طرف يبحث عن مصالحه ولن يحصل على كل مايرضه ولكن يكفي أن تصل للحد الذى يحافظ على أهداف".





وأكمل:"مصر والسودان وضعا نفسهما مكان إثيوبيا ورضينا بما تم إقرار فى الإتفاقية، لافتا إلى أن فى حالة ما إستمر الجانب الإثيوبي على موقفه سيظل الامر معالقا، وذلك عقب ما أعلنته أديس أبابا بوجود نية للملء بالتوزاي مع المراحل الإنشائية وهو الامر الذى يعد مخالف لـ إتفاقية إعلان المبادئ".