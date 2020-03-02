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التضامن: مبادرة وعي للتنمية الاجتماعية نهج جديد.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:00 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
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إبراهيم القادري
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن مبادرة وعي لن تكون مبادرة عابرة ولكنها تدخل في صلب عمل الوزارة وهي ليست جديدة ولكن هي بها منهجية جدية كما أن الوعي المصري في أزمة وهذا ما دفعنا لعمل مثل هذه المبادرة.

وأضافت نيفين القباج خلال حوارها على قناة اكسترا نيوز ، أن هناك الكثير من الممارسات  اللاحقة كانت سلبية وتعود بأثر سىء على المجتمع المصرى عندما نقوم بتحليل المجتمع المصر سنجد أن هناك مشكلات مجتمعية اصيلة مثل أن نرى نسبة اعاقة دون أن تكتشفها.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن الممارسات والقيم الخاطئة يجب أن تتغير لان هناك مجتمعات لا تحصل على المعرفة بقدر كافي لان هناك ظواهر في المجتمع المصري ليست من قيمة او مبادئه مثل العنف تجاه الأطفال وبالتالي هذا ما دفعنا إلى عمل صحوة للمجتمع من خلال برامج الوزارة.

وتابعت نيفين القباج ،: أننا قمنا بجمع 12 رسالة وقمنا بدمجها في برنامج واحد حتى نشكل الوعي الثقافي لأن الثقافة لا تقل اهمية عن الاقتصاد والبنية التحتية لأن شبكة الإنسان هي قيمة وعقله ووعيه.

واستكملت وزيرة التضامن ، أن مبادرة حياة كريمة هي لتطوير القرى الأكثر فقرا كما ان الفقر ليس فقر مادى ولكنه فقر فكري وثقافي.
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