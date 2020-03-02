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أصل الحكاية

بفضل قابوس.. المرأة العُمانية تسجل حضورا لافتا بمعرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الـ 25

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:38 ص
جانب من مشاركة المرأة
جانب من مشاركة المرأة العمانية بمعرض مسقط
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ميـــس رضــا

سجلت المرأة العُمانية حضورا مميزا فى فعاليات معرض مسقط الدولى للكتاب في دورته الـ 25، حيث شهد المعرض إقبالًا كثيفًا  للعمانيات بمختلف أعمارهن.

وتعكس المشاركة اللافتة للمرأة العُمانية في المحافل الثقافية نتاج إهتمام السلطان الراحل قابوس بن سعيد –طيب الله ثراه-  برعاية المرأة وتشجيعها بشكل غير مسبوق ، لتشارك ،منذ مطلع عقد السبعينيات، في تقدم الدولة العصرية الحديثة  ايمانا من جلالته بدور المرأة في في البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة منذ بدايات النهضة المباركة.، والتي تتوج استحقاقاتها مع الاحتفالات بيوم المرأة العمانية – 2018 في 17 اكتوبر، و ظهر ذلك جليا من خلال حرصها على مشاركتها التظاهرة الثقافية التى جذبت نحوها آلاف الزوار من بلدان عديدة.

وكما يتقاسم الرجل والمرأة كل شيء في الحياة ذلك يتقاسمان النتاج الادبي والابداعي منذ بدء الخليقة، فالابداع الفكري ليس حكرا على الرجل وحده فكما ان هنالك كتابا وشعراء ورواة هناك راويات وكاتبات وشاعرات عُمانيات يشهد لهن التاريخ بمسيرتهم.

 

وأفتتح معرض مسقط الدولى للكتاب فعالياته السبت، وسط حضور رفيع المستوي وأعضاء مجلس عمان المكرمين وشخصيات دبلوماسية وبحضور أيضا  فانسان مونتانيي رئيس نقابة الناشرين الفرنسيين ضيف شرف المعرض.

 

وتتمتع هذه الدورة بخصوصية عن غيرها تزامنا مع الإحتفال باليوبيل الفضي بمرور 25 عاما على إنطلاقة المعرض تلك التظاهرة الثقافية التى تتجدد سنويًا لمواصلة مسيرته الثقافية والأدبية والإبداعية، ومن المقرر أن يختتم المعرض فعالياته غدا بعد استعراض كل أنشطته التى قام بتنفيذها.

 

وأقيم المعرض تحت رعاية شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان هيثم بن طارق آل سعيد  وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمنطقة عرفان بمسقط.

بفضل قابوس.. المرأة العُمانية تسجل حضورا لافتا بمعرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الـ 25
بفضل قابوس.. المرأة العُمانية تسجل حضورا لافتا بمعرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الـ 25
بفضل قابوس.. المرأة العُمانية تسجل حضورا لافتا بمعرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الـ 25
بفضل قابوس.. المرأة العُمانية تسجل حضورا لافتا بمعرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الـ 25
بفضل قابوس.. المرأة العُمانية تسجل حضورا لافتا بمعرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الـ 25
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