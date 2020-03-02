بـ 5 جنيهات وبدون جراحة.. تخلصى من البواسير

البواسير في دقائق معدودة، وتقليل الالتهابات دون جراحة ولن تكلفك الوصفة الواحدة أكثر من 5 جنيهات إليك أبرزها يقدمها موقع "هيلث لاين". علاجات منزلية سريعة من مطبخك تساعدك على التخلص من ألمفي دقائق معدودة، وتقليل الالتهابات دون جراحة ولن تكلفك الوصفة الواحدة أكثر من 5 جنيهات إليك أبرزها يقدمها موقع "هيلث لاين".



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علاج الأبهر من الصيدلية أو بالتمارين خلال ثوان نوع من الأعشاب استنشاق رائحته يحميك من الشيخوخة والزهايمر وصفة البابونج وعشبة القرض

مكونات الوصفة:

ملعقة من زهور البابونج



ملعقة من عشبة القرض

ملعقة من الألوفيراا

طريقة تطبيق الوصفة: أمزجى المكونات وقومى بدهن المنطقة المصابة مع التدليك اللطيف. فهذا يقلل من الشعور بألم البواسير.

أمزجى المكونات وقومى بدهن المنطقة المصابة مع التدليك اللطيف. فهذا يقلل من الشعور بألم البواسير.

وصفة وزيت الخروع:





تخلط جميع المكونات مع بعضها البعض جيدا ويأخذ منها ملعقة على الريق، ويمكن أخذ أكثر من ملعقة للحالات المزمنة.





- ملعقة من مغلى القرض-ملعقتين من زيت الخروع- معلقتين من زيت الزيتونطريقة تطبيق الوصفة: