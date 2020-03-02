بـ 5 جنيهات وبدون جراحة.. تخلصى من البواسير

علاجات منزلية سريعة من مطبخك تساعدك على التخلص من ألم البواسير في دقائق معدودة، وتقليل الالتهابات دون جراحة ولن تكلفك الوصفة الواحدة أكثر من 5 جنيهات إليك أبرزها يقدمها موقع "هيلث لاين".
نوع من الأعشاب استنشاق رائحته يحميك من الشيخوخة والزهايمر
وصفة البابونج وعشبة القرض
مكونات الوصفة:
ملعقة من زهور البابونج
ملعقة من عشبة القرض
ملعقة من الألوفيراا
طريقة تطبيق الوصفة:أمزجى المكونات وقومى بدهن المنطقة المصابة مع التدليك اللطيف. فهذا يقلل من الشعور بألم البواسير.
وصفة وزيت الخروع:
-ملعقتين من زيت الخروع
- معلقتين من زيت الزيتون
طريقة تطبيق الوصفة:
تخلط جميع المكونات مع بعضها البعض جيدا ويأخذ منها ملعقة على الريق، ويمكن أخذ أكثر من ملعقة للحالات المزمنة.