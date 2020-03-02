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مرأة

بـ 5 جنيهات وبدون جراحة.. تخلصى من البواسير

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:01 ص
بواسير
بواسير
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لمياء الياسين
علاجات منزلية سريعة من مطبخك تساعدك على التخلص من ألم البواسير في دقائق معدودة، وتقليل الالتهابات دون جراحة ولن تكلفك الوصفة الواحدة أكثر من 5 جنيهات إليك أبرزها يقدمها موقع "هيلث لاين".

نوع من الأعشاب استنشاق رائحته يحميك من الشيخوخة والزهايمر

وصفة البابونج وعشبة القرض

مكونات الوصفة:

ملعقة من زهور البابونج

ملعقة من عشبة القرض

ملعقة من الألوفيراا

طريقة تطبيق الوصفة:
أمزجى المكونات وقومى بدهن المنطقة المصابة  مع التدليك اللطيف. فهذا يقلل من الشعور بألم البواسير.
وصفة  وزيت الخروع:

- ملعقة من مغلى القرض

-ملعقتين من زيت الخروع

- معلقتين من زيت الزيتون

طريقة تطبيق الوصفة:
تخلط جميع المكونات مع بعضها البعض جيدا ويأخذ منها ملعقة على الريق، ويمكن أخذ أكثر من ملعقة للحالات المزمنة.


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