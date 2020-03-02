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رياضة

رغم التعب.. محمود الخطيب رئيسا لبعثة الأهلى فى جنوب أفريقيا.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:42 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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حسن العمدة
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، الأهلى، ترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي اتجهت إلى جنوب إفريقيا مساء الأحد؛ لمواجهة صن داونز في إياب دور الـ8 بدوري رابطة الأبطال المحدد لها الثالثة عصر السبت المقبل.

وأضاف الإعلامي هانى حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدى البلد»، إن محمود الخطيب، ترأس بعثة فريق الكرة؛ نظرًا لأهمية اللقاء الحاسم والمرتقب في مسيرة الفريق الإفريقية، وتأكيدًا على توفير كل الدعم والمساندة للاعبين والجهاز الفني في هذه المحطة الفاصلة في مشوار دور رابطة الأبطال.

وأوضح هانى حتحوت، إن الخطيب، سافر رغم التحذيرات الطبية، حيث نصحه الطبيب المعالج رئيس الأهلي بارتداء الحزام الطبي طوال فترة الرحلة، لتقليل آلام الظهر، نظرًا لطول رحلة السفر إلى جوهانسبرج التي تستغرق 8 ساعات تقريبًا، بالإضافة إلى الوقت الذي يحتاجه للانتقال بعدها من العاصمة جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التي تقام بها المباراة.
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