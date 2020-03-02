رغم التعب.. محمود الخطيب رئيسا لبعثة الأهلى فى جنوب أفريقيا.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، الأهلى، ترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي اتجهت إلى جنوب إفريقيا مساء الأحد؛ لمواجهة صن داونز في إياب دور الـ8 بدوري رابطة الأبطال المحدد لها الثالثة عصر السبت المقبل.





وأضاف الإعلامي هانى حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدى البلد»، إن محمود الخطيب، ترأس بعثة فريق الكرة؛ نظرًا لأهمية اللقاء الحاسم والمرتقب في مسيرة الفريق الإفريقية، وتأكيدًا على توفير كل الدعم والمساندة للاعبين والجهاز الفني في هذه المحطة الفاصلة في مشوار دور رابطة الأبطال.



