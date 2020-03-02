السلطات العراقية تعثر على موقع إطلاق الصاروخين على المنطقة الخضراء.. صور

كشفت القوات العراقية، يوم الإثنين، عن منصة الصواريخ التي تم إطلاق صاروخين منها على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.





وقالت السلطات العراقية وفق ما نقلته فضائية العربية السعودية إن هذه المنصة تم العثور عليها بالقرب من سوق الثلاثاء في منطقة زيونة بالعاصمة العراقية بغداد.





ذكرت شبكة سكاي نيوز، بسقوط صاروخين على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، وهو ما تكرر خلال الفترة الماضية.





فيما صرح مصدر أمني وفق ما نقلته السومرية نيوز العراقية بأن: “صاروخي كاتيوشا سقطا قبل قليل على المنطقة الخضراء وسط بغداد”، مؤكدا أن القصف لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية.





وأضاف المصدر أن “الصواريخ انطلقت من إحدى المناطق شرقي بغداد”.





وقال شهود عيان إن دوي انفجارين سمع في بغداد، حسب “رويترز”، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن عددا من الصواريخ سقطت قرب السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء.





وجاء إطلاق الصواريخ عقب قرار رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي تقديم الاستقالة من تشكيل الوزارة، عقب فشل البرلمان للمرة الثانية في الانعقاد لمنحه الثقة