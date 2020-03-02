فينيسيوس: هدفي جاء من خطة نطبقها في التدريبات.. والكرة لمست بيكيه

حقق فريق ريال مدريد فوزا مهما على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين دون رد، ليرتقي إلى صدارة "الليجا" في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب " سنتياجو برنابيو" معقل كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإسباني.





وقال فينيسيوس جونيور عقب قيادته لتحقيق الفوز على برشلونة: "كنت أنتظر مباراة كهذه بالتأكيد، أنا دائمًا أعمل بجد وكنت أعرف أن الوقت المناسب قادم".

وأضاف عن كرة الهدف: " أعطاني توني كروس تمريرة جيدة، إنها لعبة نقوم بها دائمًا في التدريب".وتابع البرازيلي: "سددت على المرمى وصحيح أن الكرة لمست بيكيه".

وأكد فينيسيوس: "يجب أن نستمر على هذا النحو من أجلنا ومن أجل الجماهير، وذلك بفضل البرنابيو".

وأتم بشأن احتفاله: "أشرت إلى شعار ريال مدريد لأنني ألعب لأفضل نادِ في العالم وأرغب في رؤية الجماهير سعيدة، لن أنسى أبدًا هذه الليلة".

الفوز رفع ريال مدريد إلى بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة في الصدارة ، بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة حيث جاء رفقاء ميسي بالمركز الثاني برصيد 55 نقطة.