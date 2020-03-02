AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فينيسيوس: هدفي جاء من خطة نطبقها في التدريبات.. والكرة لمست بيكيه

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:48 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق ريال مدريد فوزا مهما على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين دون رد، ليرتقي إلى صدارة "الليجا" في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سنتياجو برنابيو" معقل كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال فينيسيوس جونيور عقب قيادته لتحقيق الفوز على برشلونة: "كنت أنتظر مباراة كهذه بالتأكيد، أنا دائمًا أعمل بجد وكنت أعرف أن الوقت المناسب قادم".

وأضاف عن كرة الهدف: " أعطاني توني كروس تمريرة جيدة، إنها لعبة نقوم بها دائمًا في التدريب".وتابع البرازيلي: "سددت على المرمى وصحيح أن الكرة لمست بيكيه".

وأكد فينيسيوس: "يجب أن نستمر على هذا النحو من أجلنا ومن أجل الجماهير، وذلك بفضل البرنابيو".

وأتم بشأن احتفاله: "أشرت إلى شعار ريال مدريد لأنني ألعب لأفضل نادِ في العالم وأرغب في رؤية الجماهير سعيدة، لن أنسى أبدًا هذه الليلة".

الفوز رفع ريال مدريد إلى بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة في الصدارة ، بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة حيث جاء رفقاء ميسي بالمركز الثاني برصيد 55 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد

تشكيل ريال مدريد المتوقع للكلاسيكو.. زيدان يهاجم برشلونة بـ بنزيما وفينيسيوس

إحصائيات كلاسيكو الأرض.. تفوق دائم لـ برشلونة في البرنابيو

كلاسيكو الأرض.. برشلونة على موعد مع حدث تاريخي أمام ريال مدريد

ريال مدريد ضد برشلونة.. تير شتيجن يحرم إيسكو من هدف رائع

ريال مدريد ضد برشلونة.. بيكيه يحرم الملكي من هدف محقق

ترشيحاتنا

الصحة تعلن اكتشاف ثاني حالة مصابة بـ كورونا في مصر.. تفاصيل

أعراض كورونا.. كحة والتهاب في الحلق.. شاهد

مجدي عبدالغني : تعاقد الأهلي مع محمود وحيد إهدار للمال العام .. فيديو

بعد توقف النشاط الرياضي في المغرب.. تعرف على مصير مباراة العودة بين المصري ونهضة بركان

أول تعليق من زيدان عقب قيادة ريال مدريد للفوز على برشلونة

أسعار شيري من الوكيل بعد التخفيض ..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد فورد F-150 فى نسختها المعدلة من هينيسي .. صور

بالأبيض.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بجلسة تصوير منزلية

بتصميمات مثيرة .. كيم كاردشيان بإطلالات من الجلد اللامع .. شاهد