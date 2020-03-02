أول تعليق من زيدان عقب قيادة ريال مدريد للفوز على برشلونة

حقق فريق ريال مدريد فوزا مهما على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين دون رد، ليرتقي إلى صدارة "الليجا" في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب " سنتياجو برنابيو" معقل كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإسباني.





وقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عقب الفوز على برشلونة في تصريحات تلفزيونية: "يمكننا القول إننا قدمنا مباراة مكتملة من كل النواحي".





وأضاف "واجهنا بعض الصعوبة في الشوط الأول من حيث الخروج بالكرة ولكن في الشوط الثاني كنا الأفضل وضغطنا على الخصم من الأمام وخلقنا العديد من الفرص وسجلنا هدفين وحافظنا على نظافة شباكنا".





وأكمل "هجوميا أيضا نحن نملك لاعبون جيدون وقدموا كل شيء في الملعب ونحن نشعر بالسعادة لما قدمناه على المستوى الهجومي والدفاعي وأيضا من دعم الجمهور للفريق".





وواصل زيدان "كان مهم بالنسبة لنا تحقيق الفوز لاستعادة الصدارة والحصول على دفعة معنوية في المباريات المقبلة".



