مرتضى منصور يتحدث عن تركي ال شيخ ويتمنى فوز الزمالك على الأهلي 10-0.. فيديو

تمنى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك فوز فريقه على الأهلي بنتيجة 10 – 0 حال مواجهة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا.





قال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك :" حال مواجهة فريقى الأهلى والزمالك فى دوري أبطال أفريقيا أتمنى أن يفوز نادى الزمالك بنتيجة 10 – 0".





وأوضح مرتضى منصور إن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية والرئيس الشرفى للنادى الأهلى قدم مساعدات للنادى الأبيض موضحا أنه تربطه مع آل الشيخ علاقة "عيش وملح.





وقال منصور: بعض الناس يحاول استفزازي للوقيعة مع المستشار تركى ولكنى لن أفعل ذلك بل نتعاتب كأصدقاء خاصة أننا مسئولين ولا أهاجم تركي آل الشيخ عندما اختلف معه مثل الأخرين ولكنى أعاتبه كصديق".





وهنأ رئيس الزمالك النادى الأهلى بالفوز على صن داونز بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.