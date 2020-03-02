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الزراعة: قانون العضوية يساهم في دعم الزراعات بدون مبيدات أو مواد كيماوية.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:51 ص
السيد القصير
السيد القصير
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إبراهيم القادري
قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة ، إن قانون الزراعة العضوية هو نظام زراعي يعتمد على أقل المبيدات ولا يعتمد على الأسمدة الصناعية والمبيدات الكيماوية وهذا يساعد على المخصبات الحيوية.

وأضاف السيد القصير خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، ان المخصبات الحيوية  هي الناتجة عن بقايا المخلفات الحيوانات والنباتية ونعمل على إعادة تدويرها في المزارع مرة اخرى وكان يجب ان نكون من ضمن الدول التي يوجد لديها قانون الصناعات العضوية وسنقوم بوضع لائحة تنفيذية له حتى يتم تطبيقه بالفعل.

وأوضح السيد القصير، أن الاتحاد الأوروبي أصدر تعليمات بمنع الاستيراد من اى دولة لا يوجد بها قانون للزراعات العضوية.

وتابع السيد القصير، أن قانون الزراعات العضوية له فوائد متعددة ومنها التشجيع على التصدير ونقوم بتشجيع الزراعات العضوية التي لها آثار كبيرة على التربة والمياه .

واستكمل السيد القصير ، أن موافقة رئيس الجمهورية على قانون الزراعات العضوية كان له أهداف وهي التقليل من استخدام المبيدات والاسمدة الزراعية كمان ان  قانون الزراعة العضوية يساهم في دعم الزراعات بدون مبيدات أو مواد كيماوية.
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