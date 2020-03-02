خطر كبير ينتظر الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا

توصلت دراسة حديثة في الولايات المتحدة، إلى ان خطر كبير يهدد الشارع الأمريكي، حيث ذكرت أن فيروس كورونا المستجد انتشر في الولايات المتحدة قبل اكتشافه بأسابيع.





ووفقا لما نقلته "نيويورك تايمز" فإن الباحثين قرروا أن جينومات عدوى فيروس كورونا المستجد في ولاية واشنطن تظهر أن الفيروس كان يمكن أن ينتشر في الولاية منذ ستة أسابيع تقريبًا.





كما ذكرت الصحيفة أن الإصابتين في مقاطعة سنوهوميش تشتركان في تباين وراثي نادر ، مما يشير إلى أنهما على الأرجح مرتبطتان.





تتعلق الإصابات بأول حالة مؤكدة في الولايات المتحدة في 20 يناير، والتي تورط فيها رجل في الثلاثينيات من العمر، وحالة أخرى، شملت مراهقًا، تم تأكيدها يوم الجمعة.





هذا يعني أن الفيروس ينتشر على الأرجح، كما قال تريفور بيدفورد ، الأستاذ المشارك في مركز فريد هتشينسون لأبحاث السرطان وجامعة واشنطن ، وفقًا لصحيفة التايمز.







