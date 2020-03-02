مرشح جديد ينسحب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية

كشف مسئول في حملة مرشح الرئاسة الأمريكية المحتمل بيت بوتيج، عن نيته تعليق الحملة والانسحاب من السباق الرئاسي.





وتفوق المرشح المحتمل، بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية التي يجريها الحزب الديمقراطي في الولايات، وهو ما يرجح كفته.





وأكد المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكي بيرني ساندرز، على حق الشعب الفلسطيني في العيش بأمن وسلام، مشيرا إلى سعيه وراء ذلك في حالة انتخابه رئيسا.





وكتب ساندرز، يهودي الديانة، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "للشعب الإسرائيلي الحق في العيش في سلام وأمن. وكذلك الشعب الفلسطيني. ما زلت قلقًا بشأن البرنامج الذي توفره أيباك للقادة الذين يعبرون عن التعصب ويعارضون الحقوق الفلسطينية الأساسية. لهذا السبب لن أحضر مؤتمرهم".





وأضاف: "كرئيس ، سأدعم حقوق كل من الإسرائيليين والفلسطينيين وسأفعل كل ما هو ممكن لإحلال السلام والأمن في المنطقة".