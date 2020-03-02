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العرابي: مصر تحلت بالصبر الطويل في مفاوضات سد النهضة

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، عضو مجلس النواب، إن مصر مارست الصبر الطويل على سلوك إثيوبيا، منذ بداية التفاوض، بشأن مفاوضات سد النهضة.

وأوضح "العرابى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أن الحنكة المصرية في التصرف، وضعت إثيوبيا أمام المجتمع الدولى.

وأكدت جمهورية مصر العربية أن مشاركتها في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي 27 و28 فبراير 2020 جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذًا للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في 23 مارس 2015.
 
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن موقف مصر قد اتسم خلال كافة مراحل التفاوض المضني على مدار الخمس سنوات الماضية، والتي لم تؤت ثمارها، بحسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الدول الثلاث، وقد أسهم الدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة والبنك الدولي ورعايتهما لجولات المفاوضات المكثفة التي أجريت على مدار الأشهر الأربعة الماضية في بلورة الصيغة النهائية للاتفاق، والتي تشمل قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية.
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