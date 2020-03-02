مرممو الآثار المتطوعون يكتبون قصة نجاح في معبد دندرة.. صور

في الوقت الذي كانت وزارة السياحة والأثار تحتفل منذ أيام بإفتتاح ثلاثة سراديب وبانوراما (سطح) معبد دندرة بمحافظة قنا، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميم وتطوير المعبد،كانت هناك قصة نجاح صنعها مرممو الأثار.



كان المجلس الأعلى للآثار بدأ مشروع أعمال ترميم وصيانة المعبد منذ عام 2005 ثم توقفت عام 2011 ثم استأنفت عام 2017، بـعــد الانتهاء من الدراسات العلمية والاثرية،بالإضافة الي الدراسات التجريبية المتأنية باستخدام أفضل الأساليب والتقنيات الحديثة.



قصة النجاح جاءت بقيام مجموعة من خريجى وطلبة كلية الآثار بالتطوع للعمل فى مشروع ترميم معبد دندرة،بعدد يزيد على 25 مرمما شاركوا فى اعمال الترميم بدون اى اجر،وإن دل ذلك فعلي شدة حب هؤلاء المرممين للاثار،ومدى تفانيهم للحفاظ على تراث مصر العظيم.



وتم عرض الامر على د.غريب سنبل رئيس الادارة المركزية للترميم والصيانة في الاثار،ولاقت الفكرة ترحيبا منه وكلف فتحى عاشور مدير عام ترميم اثار قنا بضم هذه المجموعة من الشباب الفتيات الى فريق العمل بمعبد دندرة،وتكليفهم باعمال الترميم المختلفة في الصالة الثانية.



وقد أظهروا همة كبري فى تنظيف السناج والاتساخات وعمليات التقوية للنقوش والالوان بعد انتهاء اعمال التنظيف،كذلك اعمال الترميم في السراديب والغرف الداخلية،وتم تقسيم مجموعات عمل من المتطوعين وتوزيعها علي تلك الاماكن،وذلك طبقا لخطة عمل مقررة.



وقد قامت تلك المجموعات بمهام الترميم عل الوجه الأمثل،وأثنى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيرى على تلك المبادرة وشكرهم،كما قدم د.خالد العناني وزير السياحة والآثار الشكر لهم على مجهوداتهم فى عمليات الترميم،وعلى تلك المشاركة التطوعية البناءة منهم.



وتتكون مجموعة المتطوعين من طلبة وخريجى كلية الاثار جامعة جنوب الوادى وكلية الآداب قسم ترميم الآثار جامعة سوهاج،حيث أشار د.غريب سمبل إلى أن هذه المشاركة هي أفضل سبل التعاون البناء بين كليات الآثار والوزارة،حيث القيام بأعمال الترميم العملية لا الدراسات النظرية فقط بالجامعات،مما يهيئ طلبة ترميم الآثار للدخول إلى مجال العمل ترميم الآثار بخبرة عملية مناسبة،وهذه هى أفضل سبل التعاون بين حقل العمل والدراسة الأكاديمية.

