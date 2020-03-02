داخل سيارتها.. ميرنا نور الدين برفقة هند عبد الحليم

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، متابعيها ، صورة جديده لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهرت ميرنا نور الدين برفقة الفنانة الشابة هند عبد الحليم داخل سيارتها، نالت إعجاب متابعيها.





يذكر أن أحدث أعمال "نور الدين" مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.









وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.









مسلسل هوجان، بطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.



















