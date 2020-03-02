بالحقل الصحي.. إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في أمريكا

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في ولاية كاليفورنيا، وذلك لاثنين من العاملين الصحيين.





وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، إن الولايات المتحدة عرضت المساعدة في أزمة انتشار فيروس كورونا في إيران والذي تسبب في وفاة 34 شخصا.





وعبر بومبيو - خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس ، وفقا لقناة (الحرة) الإخبارية - عن قلقه بسبب عدم شفافية إيران خلال هذه الأزمة.





وقال بومبيو "إن إيران التي تواجه عقوبات أمريكية لم يكن لديها بنية تحتية قوية في القطاع الصحي".