AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بالحقل الصحي.. إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في أمريكا

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:22 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في ولاية كاليفورنيا، وذلك لاثنين من العاملين الصحيين. 

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، إن الولايات المتحدة عرضت المساعدة في أزمة انتشار فيروس كورونا في إيران والذي تسبب في وفاة 34 شخصا.

وعبر بومبيو - خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس ، وفقا لقناة (الحرة) الإخبارية - عن قلقه بسبب عدم شفافية إيران خلال هذه الأزمة.

وقال بومبيو "إن إيران التي تواجه عقوبات أمريكية لم يكن لديها بنية تحتية قوية في القطاع الصحي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

17 عقوبة اقتصادية | الولايات المتحدة الامريكية تكشر عن أنيابها لـ طهران

بومبيو: قاسم سليماني كان يخطط لمهاجمة سفارات وقواعد أمريكية في المنطقة

بسبب إيران.. ارتفاع حالات الإصابة بـ كورونا في سلطنة عمان

رغم تفشي الفيروس.. روحاني لـ الإيرانيين: لا تحولوا كورونا سلاحا للعدو

أمريكا: عرضنا على إيران المساعدة في التعامل مع فيروس كورونا

بومبيو: الولايات المتحدة عرضت المساعدة في أزمة انتشار كورونا في إيران

ترشيحاتنا

كارثة طبيعية كبرى تجتاح إثيوبيا

شاهد.. خفافيش بأعداد هائلة تحلق فوق مستشفى وتثير الذعر في السعودية

أول تعليق من زيدان عقب قيادة ريال مدريد للفوز على برشلونة

أجنبي .. كيف تعاملت مصر مع ثاني حالة مصابة بـ كورونا

تعرف على السعر والمواصفات لـ سيارة محمد صلاح .. صور

بقرأ الجرائد.. عادل إمام يكشف تطورات حالته الصحية | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. خفافيش بأعداد هائلة تحلق فوق مستشفى وتثير الذعر في السعودية

شاهد فورد F-150 فى نسختها المعدلة من هينيسي .. صور

بالأبيض.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بجلسة تصوير منزلية