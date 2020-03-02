أخبار التوك شو.. أحمد موسى يطمئن المواطنين بشأن مياه النيل.. نظام تميم يترك شعبه يواجه كورونا .. أسباب خطورة الفيروس القاتل..استغلال هذه القطاعات يوفر 300 مليار جنيه

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، جاءت كالتالي:





قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا يجب إتباع سياسات الأمر الواقع فى التعامل مع سد إثيوبيا لعدم الإضرار بمصر.





قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن العالم في القرن العشرين شهد ظهور 4 أنواع من الفيروسات كان أولها "سارس".





كشف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، عن أعراض فيروس كورونا.









قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن عدد مواقف السيارات السيارات العشوائية يبلغ 2250 موقف على مستوى الجمهورية.





علق الإعلامى محمد الباز، على شائعات انتشار فيروس كورونا فى مصر، قائلًا "الناس فى مصر بيقولوا يلا عايزين كورونا دلوقت عشان نخلص".





عرض الإعلامى محمد الباز تقريرا مصورا عن تعامل دولة قطر مع مواطنيها فى الخارج، بعد تفشي فيروس كورونا فى عدد من الدول.





أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد البيئية، الحرص على مصلحة مصر فيما يخص مفاوضات سد النهضة.







