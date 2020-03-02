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أخبار العالم

ترامب: الديمقراطيون باعوا بيرني ساندرز

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:41 ص
صدى البلد
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شريف سيد
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، قرار بيت بوتيجيج، بالانسحاب من الانتخابات التمهيدية المؤهلة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، هو محاولة لإخراج بيرني ساندرز من اللعبة. 

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بيت بوتيجيج خارج السباق، جميع مصوتينه سيذهبوا إلى النعسان جو بايدن، توقيت عظيم". 

وأضاف ترامب: "هذه هي البداية الحقيقية للديمقراطيين لإخراج بيرني من اللعب - لا ترشيح ، مرة أخرى!". 

وكانت حملة بوتيجيج قد لمحت إلى خروجه من السباق الرئاسي، وذلك عقب إلغاء مرتمر جماهيري له. 


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