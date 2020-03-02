مقابر من الحجر وبيوت من الطوب.. باحث يكشف سر حياة المصريين القدماء في العالم الآخر.. صور

كان الباعث الذي دفع المصري القديم على أن يبذل هذا المجهود الضخم في بناء مقبرته، هو إعتقاده بأن الوصول إلى الحياة التي يتمناها في العالم الآخر يتوقف على تحقيق غرضين أساسيين، أولهما ضرورة حفظ جسده من التلف أو الفناء، وثانيهما هو ضرورة حصوله هو وقرينه على ما يحتاجان اليه من تجهيزات مادية.



هذه الحقائق كشفها محمد مصطفي فوزي الباحث الاثري،والذي قام بدراسة عنوانها"الجبانات الصغري بالجيزة دراسة أثرية سياحية"،وحصل عنها علي درجة الماجستير بإمتياز من كلية جامعة المنصورة، بدرجة إمتياز مع مرتبة الشرف، وضمت لجنة الإشراف والحكم كل من أ.د.صبحي عطية أحمد يونس وأ.د.أيمن وهبي طاهر مصطفي وأ.د.داليا حنفي محمود حنفي وأ.د.نيرمين محمود شكري أحمد.



وفي دراسته كشف الباحث أنه ظل هذا الباعث لا يتغير طوال أيام التاريخ المصري، وكثيرا ما كانت تطرأ تغييرات في تصميم المقبرة وكان ذلك راجعا الى ازدياد الخبرة أو الى طبيعة المقبرة أو الى تطورات دينية جديدة، ولكن الغرض الأساسي من المقبرة ظل كما هو لم يتغير.



وكان المصريون القدماء يعتقدون أن الانسان يعود إلى الحياة الأبدية بعد الموت، وقد بلغ مدى إهتمامهم بالحياة الأخرى أن حرصوا أن يشيدوا مقابرهم من الحجر بينما شيدوا مساكنهم فى أغلبها بالطوب اللبن، وكان هذا أحد أسباب بقاء مقابرهم بينما إندثرت أغلب أماكن معيشتهم.



ويرجع إستخدام جبانة الجيزة للدفن إلى عصر ما قبل الأسرات، ثم أصبحت الجيزة هي الجبانة الملكية الرئيسية في الأسرة الرابعة فى عهد الملوك خوفو وخعفرع ومنكاورع، ومن ثم ضمت مقابر أمراء وأميرات العائلة المالكة وكبار رجال الدولة فى الأسرة الرابعة .



ثم فى الأسرتين الخامسة والسادسة وتقع تلك المقابر شرق وغرب وجنوب الهرم الأكبر وجنوب وجنوب شرق هرم خعفرع وجنوب شرق هرم منكاورع،ولعل الناظر إلى إنتشار وتطور إستخدام كبار رجال الدولة والموظفين يجد أن مقابرهم كانت قليلة حتى أواخر الأسرة الرابعة،ثم أخذ عددها يزداد في الأسرتين الخامسة والسادسة على مقابر أفراد الأسرة المالكة، ويرجع ذلك الى نمو الطبقة المتوسطة وإرتفاع شأنها.



وكشف الباحث أنه كانت جبانة الجيزة على الخصوص هي الأكثر تنظيمًا في تطورها، فبينما كان يتم بناء الهرم الأكبر كأول مشروع ملكي كبير في الجبانة، أُختيرت المنطقة الواقعة إلى الغرب منه لتكون جبانة لبعض أفراد العائلة المالكة وكبار موظفي الدولة.



وقد منع وجود هرمي خعفرع ومنكاورع إمتداد الجبانة إلى الجنوب فيما بعد، ولم يتم العثور على مقابر إلى الغرب من هذين الهرمين سوي القليل من المقابر الصخرية غرب هرم خعفرع،فقد شيد كهنة هرم الملك منكاورع مقابرهم إلى الجنوب الشرقي منه، وقد تحكمت طبيعة الهضبة في حدود الجبانة الملكية فهي بدأت في الأصل ناحية الشمال والغرب.

