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فن

ياسين أحمد السقا ينشر صورة بصحبة والده ووالدته.. شاهد

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:57 ص
احمد السقا وزوجته
احمد السقا وزوجته ونجله ياسين
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محمد بدران
نشر الفنان ياسين السقا، نجل النجم أحمد السقا، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام".

وظهر "ياسين" في الصورة بصحبة والده النجم أحمد السقا ووالدته الاعلامية مها الصغير وعلق ياسين بايموشن قلب، نال اعجاب متابعيه"

وانتهى أحمد السقا من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويكمل تصوير المتبقية له منها في القاهرة.

وفيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكي، وظافر العابدين محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.

وأحدث أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل "ولد الغلابة"، وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.

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A post shared by Yasein El Saka (@yaseinelsaka) on

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