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رياضة

لوفرين يكشف رد فعل كلوب بعد سقوط ليفربول أمام واتفورد

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:20 ص
لوفرين
لوفرين
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محمد رشاد
لا يزال فريق ليفربول يعيش حالة من الاضطراب بعد الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها أمس الأول أمام واتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثية نظيفة ، في الجولة الثامنة والعشرين، في معقل واتفورد ، ليكتب الهزيمة الأولى لكتيبة يورجن كلوب في النسخة الحالية من الدوري.

وقال ديان لوفرين في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" العالمية: "إنه لأمر غريب لكي نكون صادقين، أمر مؤلم، الهزيمة هي الهزيمة ولكن كما تعلمون كانت غريبة بالنسبة لنا".

وأضاف: "منذ بداية المباراة وحتى نهايتها افتقدنا الأشياء المعتادة لدينا، لقد كانت هزيمة مستحقة، ربما كانت دعوة لنا من أجل الاستيقاظ، إذا نظرنا إلى الوراء في آخر مباراتين سنجد أننا حققنا النتيجة والأداء الذي نريده، ولكن أعتقد أن ما حدث كان لتنبيه الجميع".

وواصل: "لا أريد أن أقول إن هذا أمر جيد لكنكم تعرفون ماذا أقصد؟ يمكن أن يكون ما حدث مفيدًا لنا من أجل المضي قدمًا حتى نهاية الموسم".

واستكمل: "نعم نحن قريبون من الحصول على لقب البطولة، ولكن الأداء لم يكن جيدًا، لم نستحق أي شيء، نحن هادئون، الكل يعلم أنه يجب علينا التعلم مما حدث".

وكشف لوفرين ما حدث في غرفة خلع الملابس بعد المباراة مع المدرب يورجن كلوب، قائلًا: "نظر المدرب إلينا وكان يعلم أننا نعرف أن ما قدمناه ليس هو أفضل أداء لدينا، شعرنا بالخجل بعض الشيء، كان علينا أن نفعل ما هو أفضل، ليس هناك عذر لهذا الأداء".

وأوضح: "أعتقد أن المدرب يعرف أننا نفتقد شيئًا ما، أعتقد أن الأمر يتعلق بالقتال عندما نفقد الكرة ونستعيدها في أسرع وقت ممكن، عادة ما نفعل ذلك دون مشكلة، أمام واتفورد واجهنا الكثير من المشاكل مع الكرات الثانية، يجب أن ننظر إلى ما حدث ونتفهم أنه يجب أن نفعل الكثير، ما هو أفضل".

وأردف: "نحن نعرف أن هناك دائمًا نهاية لكل شيء، نحن هنا الآن حيث انتهت سلسلة اللاهزيمة، لن ننظر إلى تلك النتيجة ونعتقد أنه كان موسمًا سيئًا بسبب هذه الخسارة، أداء واحد لن يفسد كل شيء، ولكن الأمر يتعلق بالتعلم، علينا بداية من الآن أن نتطلع إلى الأمام حتى النهاية، لا يزال بإمكاننا جعل هذا الموسم مثاليًا".

واختتم: "لم نقدم أفضل أداء لدينا في آخر مباراتين ولكننا فزنا، ولكننا لم نفز هذه المرة، كان الأمر أشبه بشخص ما وجه لكمة في وجهنا، لقد استحقينا ذلك".
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