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رياضة

راموس: ميسي دائمًا مصدر خطر.. والدوري لا يزال طويلًا

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:59 ص
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
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محمد رشاد
تحدث سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، عن فوز فريقه بالكلاسيكو أمام برشلونة، بهدفين دون رد، في منافسات الجولة 26 من الليجا على ملعب السانتياجو برنابيو .

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات راموس وقال: "مباراة على أرضنا أمام جماهيرنا ومع وجود خصم كبير في الصدارة، كانت فرصة فريدة للاعتماد على أنفسنا، فهي ثلاث نقاط مهمة ومازال هناك الكثير من المباريات في الليجا".

وأضاف: "في نهاية الشوط الأول قدمنا الكرة قليلًا لبرشلونة، قررنا أن نعود للخلف أكثر، لا أعرف إذا كان الأمر أفضل أو أسوأ، لكن هذا هو القرار الذي اتخذناه، لقد حصلوا على الكرة لكنهم لم يخلقوا فرصًا، قررنا تغيير الخطة والضغط بعد ذلك، وبدأنا في خلق فرص، وبالتصميم سجلنا وقتلنا المباراة".

وواصل راموس: "إنها مراحل، يتم اتخاذ القرارات بناءً على ما تراه، المنافس، وفريقك، من غير المعروف ما إذا كان أفضل أو أسوأ ولكننا فعلنا ذلك، نحن سعداء بالنتيجة واستعادة الصدارة".

وبشأن الهزيمة من مانشستر سيتي في دوري الأبطال، أردف راموس: "في النهاية، الأخطاء هي دروس يجب استخدامها للتحسن، إنه درس جديد".

وعن ليونيل ميسي، أكد راموس: "ميسي دائمًا يخلق الخطر وعليك أن تكون منتبهًا، أنا وكاسيميرو ومارسيلو راقبناه لأن إذا أعطيته المساحات تأتي المشاكل".
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