طلعت يوسف: مواجهة الزمالك صعبة وسنعاني من الغيابات

قال طلعت يوسف المدير الفني للفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري إن مواجهة الزمالك في أولى مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز ستكون صعبة للغاية.
ومن المنتظر أن يحل الزمالك ضيفًا على الاتحاد السكندري 12 مارس الجاري في موقعة الجولة 18، المقرر إقامتها على ملعب استاد المكس بالإسكندرية.
وقال طلعت يوسف في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون سبورت": "طموحنا في الدور الثاني ليس له حدود، الدور الثاني الأصعب دائمًا في أي مسابقة والنقطة والدقيقة لها ثمن في أي مباراة، وسنقاتل شأن الآخرين".
وأضاف: "الزمالك نادي عريق له تاريخ وبطولات والاتحاد السكندري ذو تاريخ أيضًا، ومواجهتنا للأبيض لها طابع خاص شأن مواجهة الأهلي، ولكن مباراة الزمالك في النهاية بثلاث نقاط بالنسبة لنا ، سنواجه بعض الغيابات في المباراة، ونسعى خلال الفترة الجارية لتجهيز البدائل".