AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طلعت يوسف: مواجهة الزمالك صعبة وسنعاني من الغيابات

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:34 ص
طلعت يوسف
طلعت يوسف
Advertisements
محمد رشاد
قال طلعت يوسف المدير الفني للفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري إن مواجهة الزمالك في أولى مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز ستكون صعبة للغاية.

ومن المنتظر أن يحل الزمالك ضيفًا على الاتحاد السكندري 12 مارس الجاري في موقعة الجولة 18، المقرر إقامتها على ملعب استاد المكس بالإسكندرية.

وقال طلعت يوسف في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون سبورت": "طموحنا في الدور الثاني ليس له حدود، الدور الثاني الأصعب دائمًا في أي مسابقة والنقطة والدقيقة لها ثمن في أي مباراة، وسنقاتل شأن الآخرين".

وأضاف: "الزمالك نادي عريق له تاريخ وبطولات والاتحاد السكندري ذو تاريخ أيضًا، ومواجهتنا للأبيض لها طابع خاص شأن مواجهة الأهلي، ولكن مباراة الزمالك في النهاية بثلاث نقاط بالنسبة لنا ، سنواجه بعض الغيابات في المباراة، ونسعى خلال الفترة الجارية لتجهيز البدائل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفراجة فنية فى الاتحاد السكندرى قبل ساعات من مواجهة الأهلى

طه إسماعيل يصدم الأهلاوية قبل مواجهة الاتحاد

طلعت يوسف: مباراة الإسماعيلي في البطولة العربية صعبة للغاية

الاتحاد السكندري يواجه الأوليمبى وديا غدا استعدادا لـ بيراميدز

بيراميدز في مواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري بالدوري

بيراميدز ينهى الشوط الأول متقدما بهدف أمام الاتحاد السكندري فى الدوري المصري

ترشيحاتنا

حكم دخول الحمام حافيا .. دار الإفتاء تجيب..فيديو

الصحة تعلن اكتشاف ثاني حالة مصابة بـ كورونا في مصر.. تفاصيل

وزير الخارجية يوضح حدود ملكية أثيوبيا فى سد النهضة| فيديو

الزمالك يدرس بيع فرجاني ساسي ومحمود علاء.. فيديو

بفستان أحمر.. منى ممدوح تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

خبير لوائح يكشف عقوبة الأهلي حال فسخ عقد كهربا

AdvertisementS

خبير لوائح يكشف عقوبة الأهلي حال فسخ عقد كهربا

مرتضى منصور يتحدث عن تركي ال شيخ ويتمنى فوز الزمالك على الأهلي 10-0.. فيديو

أخبار الأهلي.. موسيماني يستخدم سلاح الجماهير للثأر.. وإهدار مال عام في صفقة نجم الفريق

الزمالك يدرس بيع فرجاني ساسي ومحمود علاء.. فيديو

أخبار الزمالك.. حقيقة رحيل ساسي ومحمود علاء.. وبشرى سارة قبل مواجهة الترجي

بعد توقف النشاط الرياضي في المغرب.. تعرف على مصير مباراة العودة بين المصري ونهضة بركان

أخبار الرياضة.. عقوبة الأهلي حال فسخ عقد كهربا.. الزمالك يرد على إضراب لاعبيه

مفاجأة.. ميسي قد لا يشارك في مباراة برشلونة وريال مدريد

مدرب تونسي: نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريق مصري ومغربي بشروط

مجدي عبد الغني يروي تفاصيل بكائه في عزاء مبارك وزفاف نجلة مدحت شلبي ..فيديو

بعد أول هزيمة لـ ليفربول.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ 28

مجدي عبدالغني : تعاقد الأهلي مع محمود وحيد إهدار للمال العام .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد مرسيدس AMG G63 بعد التعديل .. صور

شاهد.. خفافيش بأعداد هائلة تحلق فوق مستشفى وتثير الذعر في السعودية

شاهد فورد F-150 فى نسختها المعدلة من هينيسي .. صور