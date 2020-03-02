كورتوا: تصديت جيدًا أمام برشلونة.. ولا نستحق خسارة المباريات الماضية

أكد حارس مرمى نادي ريال مدريد، تيبو كورتوا، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه في مباراة الأمس أمام برشلونة في بطولة الدوري الإسباني.





وفاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين دون رد، في الجولة 26، على ملعب سانتياجو برنابيو.





وقدم كورتوا أداءً رئعًا حيث تصدى للكثير من الكرات والفرص الخطيرة طوال المباراة.





وقال كورتوا في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "بعد خسارتنا في مباراتين متتاليتين (أمام ليفانتي ومانشستر سيتي) كان من المهم بالنسبة لنا أن نكون جاهزين، دافعنا جيدًا وتصديت جيدًا في الوقت المناسب خاصة فرصة آرثر، لعبت جيدًا بقدمي ويدي، ما أعطى الفريق راحة البال، وفي الشوط الثاني كنا أفضل وأحدث ذلك الفارق".





وأضاف: "واصلنا العمل بشكل جيد، لا أعتقد أننا استحقينا النتائج التي حققناها ضد ليفانتي أو سيلتا أو سيتي، لعبنا بشكل أفضل منهم لكن كرة القدم تتمثل في التفاصيل، لقد ركزنا منذ الدقيقة الأولى، كانت الجماهير رائعة كذلك".





وواصل: "برنابيو هو المفتاح بالنسبة لنا، إذا دعمتنا الجماهير يمكننا أن نفعل أشياءً عظيمة، الأمر دائمًا ما يكون صعبًا بالنسبة للخصم عندما يجد جماهير صاحب الأرض خلفه، لقد قمنا بعمل جيد".





واستكمل: "أمام برشلونة لديك حلان، إما التواجد في منطقتك من أجل الدفاع أو الضغط والمجازفة بالخروج إلى منطقتهم، لقد قدمنا كل ما لدينا بنسبة 100%، يمكنكم ملاحظة ذلك في ما فعله مارسيلو ضد ميسي، إنه أمر جيد جدًا".





وعندما سُئل عن ما إذا كان ذلك الفوز يُغير معنويات الفريق، أجاب: "بالتأكيد، الفوز بالكلاسيكو أمر جيد دائمًا، نحن متصدرون الآن، ولكن مازال هناك 12 مباراة، سنواجه ريال بيتيس في المباراة المقبلة وهي مباراة معقدة، إذا كنا نريد الفوز بالدوري، علينا الفوز في تلك المباريات، سنعمل من أجل ذلك".