AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كورتوا: تصديت جيدًا أمام برشلونة.. ولا نستحق خسارة المباريات الماضية

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:14 ص
حارس مرمى نادي ريال
حارس مرمى نادي ريال مدريد، تيبو كورتوا
Advertisements
محمد رشاد
أكد حارس مرمى نادي ريال مدريد، تيبو كورتوا، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه في مباراة الأمس أمام برشلونة في بطولة الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين دون رد، في الجولة 26، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقدم كورتوا أداءً رئعًا حيث تصدى للكثير من الكرات والفرص الخطيرة طوال المباراة.

وقال كورتوا في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "بعد خسارتنا في مباراتين متتاليتين (أمام ليفانتي ومانشستر سيتي) كان من المهم بالنسبة لنا أن نكون جاهزين، دافعنا جيدًا وتصديت جيدًا في الوقت المناسب خاصة فرصة آرثر، لعبت جيدًا بقدمي ويدي، ما أعطى الفريق راحة البال، وفي الشوط الثاني كنا أفضل وأحدث ذلك الفارق".

وأضاف: "واصلنا العمل بشكل جيد، لا أعتقد أننا استحقينا النتائج التي حققناها ضد ليفانتي أو سيلتا أو سيتي، لعبنا بشكل أفضل منهم لكن كرة القدم تتمثل في التفاصيل، لقد ركزنا منذ الدقيقة الأولى، كانت الجماهير رائعة كذلك".

وواصل: "برنابيو هو المفتاح بالنسبة لنا، إذا دعمتنا الجماهير يمكننا أن نفعل أشياءً عظيمة، الأمر دائمًا ما يكون صعبًا بالنسبة للخصم عندما يجد جماهير صاحب الأرض خلفه، لقد قمنا بعمل جيد".

واستكمل: "أمام برشلونة لديك حلان، إما التواجد في منطقتك من أجل الدفاع أو الضغط والمجازفة بالخروج إلى منطقتهم، لقد قدمنا كل ما لدينا بنسبة 100%، يمكنكم ملاحظة ذلك في ما فعله مارسيلو ضد ميسي، إنه أمر جيد جدًا".

وعندما سُئل عن ما إذا كان ذلك الفوز يُغير معنويات الفريق، أجاب: "بالتأكيد، الفوز بالكلاسيكو أمر جيد دائمًا، نحن متصدرون الآن، ولكن مازال هناك 12 مباراة، سنواجه ريال بيتيس في المباراة المقبلة وهي مباراة معقدة، إذا كنا نريد الفوز بالدوري، علينا الفوز في تلك المباريات، سنعمل من أجل ذلك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مانشستر سيتي يتحدى ريال مدريد في قمة نارية بـ دوري أبطال أوروبا.. الليلة

مؤتمر الكلاسيكو| كيكي سيتين يتحدث عن أمنيته لـ ميسي .. وكواليس لقائه مع جوارديولا

كلاسيكو الأرض.. 17 قناة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.. تعرف عليها

حرب المليارات.. القيمة التسويقية لنجوم برشلونة وريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

بعد استفزاز كورتوا.. تعرف على أرقام ميسي أمام ريال مدريد

6 غيابات عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بـ الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. موسيماني يستخدم سلاح الجماهير للثأر.. وإهدار مال عام في صفقة نجم الفريق

اسكتلندا تعلن عن حالة إصابة بفيروس كورونا قادمة من إيطاليا

ماذا يحدث اذا تناولت أرجل الدجاج

محمد الملاح لقارئ القرآن مقابل 40 ألف: انت مش هـتحيي الموتى

بيكيه ينفعل على فينيسيوس جونيور في الكلاسيكو ويتهمه بالجنون.. تفاصيل

استشاري الطب الوقائي يوجه نصائح مهمة للمواطنين وطريقة استخدام الكمامات.. فيديو

AdvertisementS

مرتضى منصور يتحدث عن تركي ال شيخ ويتمنى فوز الزمالك على الأهلي 10-0.. فيديو

أخبار الأهلي.. موسيماني يستخدم سلاح الجماهير للثأر.. وإهدار مال عام في صفقة نجم الفريق

الزمالك يدرس بيع فرجاني ساسي ومحمود علاء.. فيديو

بيكيه ينفعل على فينيسيوس جونيور في الكلاسيكو ويتهمه بالجنون.. تفاصيل

أخبار الزمالك.. حقيقة رحيل ساسي ومحمود علاء.. وبشرى سارة قبل مواجهة الترجي

بعد توقف النشاط الرياضي في المغرب.. تعرف على مصير مباراة العودة بين المصري ونهضة بركان

أخبار الرياضة.. عقوبة الأهلي حال فسخ عقد كهربا.. الزمالك يرد على إضراب لاعبيه

بيكيه: واجهنا أسوأ نسخة لـ ريال مدريد في الشوط الأول

رونالدو يصفق لـ فينيسيوس بعد هدفه في برشلونة.. والبرازيلي يقلد الدون.. صورة

وزير الرياضة يوضح مهام لجنة حكماء كرة القدم.. ويعلق على انسحاب الزمالك من القمة

مرتضى منصور: لا يوجد في الزمالك مرتزقة.. ومبروك للأهلي الفوز أمام صن داونز

طارق العشري: المصري سيكافح في العودة للصعود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. جماهير الأهلي تشعل مترو الأنفاق بالهتافات.. لحظات لا تنسى

بريطانيا تغرق ورئيس الوزراء في غفلة.. صور المنازل عائمة في المياه

شاهد مرسيدس AMG G63 بعد التعديل .. صور