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رياضة

مدرب برشلونة: الهزيمة أمام ريال مدريد بدون أهمية.. وميسي ليس الوحيد الذي يسجل الأهداف

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:36 ص
كيكي سيتين
كيكي سيتين
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محمد رشاد
أكد كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة، أن ريال مدريد كان متفوقًا في الشوط الثاني لمباراة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين ليلة الأحد.

وتغلب ريال مدريد على برشلونة بهدفين دون رد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات سيتين في المؤتمر الصحفي للمباراة.

وقال مدرب برشلونة: "قدمنا شوط أول جيد وكانوا هم الأفضل في الشوط الثاني، سيطرنا على المباراة لكننا ارتكبنا أخطاء، ضغطوا علينا بشدة وذلك تسبب لنا في عدم الثقة، خلقنا فرصًا، لكن علينا تهنئة الخصم".

وأضاف: "من الطبيعي أن تفشل في بعض الأحيان، لكن عندما يضغط عليك الخصم كما فعلوا، يجب أن نأخذ الكرة بسرعة لتجنب هذا الضغط، لكن هذا ليس سهلًا ضد لاعبي ريال مدريد".

وعن ليونيل ميسي، أردف سيتين: "لدينا لاعبون آخرون، صحيح أن ميسي مهم للغاية لكن لا ينبغي أن نعتقد أنه هو الوحيد الذي يسجل الأهداف، رأيته بحالة جيدة لم يكن يعاني من مشاكل جسدية، وهو لم يقل أي شيء بشأن ذلك".

وعن ترتيب الليجا، وتصدر ريال مدريد جدول الترتيب حاليًا بفارق نقطة، شدد سيتين: "هذه الهزيمة ليس له أهمية كبيرة الآن، ما زال هناك عدة جولات متبقية وقد يتغير الكثير، ما زلت سعيدًا، لقد خسرنا مباراة لم أكن أتوقع خسارتها، لكن لا أحد يفوز دائمًا، لقد حققنا اليوم أشياء جيدة، لكنها لم تمنحنا الفوز".
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