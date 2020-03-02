طارق العشري: المصري سيكافح في العودة للصعود

علق طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، على مباراته أمام نهضة بركان المغربي في الكونفدرالية الإفريقية.





المصري تعادل بنتيجة 2-2 مساء أمس أمام نهضة بركان على ملعب ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات دور الـ8 من البطولة الكونفدرالية.





وقال العشري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "القاهرة والناس": "مباراة بين فريقين كبيرين، كنا نتمنى تحقيق نتيجة أفضل من ذلك، في ظل تواجد جماهيري كثيف ، الجمهور عاد وهو غير سعيد بهذه النتيجة، وكنت أسعى لتحقيق نتيجة إيجابية".





وأكمل: "أمامنا شوط ثان، وسنكافح وسنحارب في المغرب، لانتزاع بطاقة الصعود في مباراة العودة ، قرأنا أن الحكومة المغربية أوقفت النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا وهو شيء سيئ جدًا".





وكانت الجهات المسؤولة في المغرب قد أعلنت إيقاف الأنشطة الرياضية خلال الفترة المقبلة، بسبب تفشي فيروس كورونا، عقب العشري قائلا : سنتأكد من ذلك عن طريق الاتحاد الإفريقي والسفارة في المغرب".



