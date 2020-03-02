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فن

معتصم النهار يوضح حقيقة خلافه مع أحمد فهمي

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:01 ص
أحمد فهمي و معتصم
أحمد فهمي و معتصم النهار
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آيه عاطف
أكد الفنان معتصم النهار، إنه لم يكن متعمدًا عدم ذكر إسم أحمد فهمي، عند سؤاله على مسلسل "أسود فاتح" الذي يجمعهما، في أحد اللقاءات التلفزيونية، خاصة بعد نشر أحمد فهمي تويته غامضة.

وقال معتصم النهار، في لقاء تلفزيوني :" لم أكن اقصد بالطبع، الفنان احمد فهمي هو أخ لي، وأنا غفلت ذكر اكثر من اسم من بينهم روجينا وذلك بسبب الارهاق الشديد".

بينما أوضح أحمد فهمي: "أنا ومعتصم اكتر من اخوات والصداقة اللي بنا اكبر بكتير من أي حقد وشائعات.. مبسوط بالشغل معاك يا صديقي والرد بتاعي أنا وأنت هيكون بالنجاح".

وتابع :"مش قادر أصدق كمية الشائعات اللي طلعت في لحظة .. يا ريت المجهود اللي الصحافه الصفرا بتبذله لتشويه صورة أصدقاء.. تبذله لدعمهم".
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