وزير الرياضة يوضح مهام لجنة حكماء كرة القدم.. ويعلق على انسحاب الزمالك من القمة

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تشكيل لجنة تطوير وإدارة أزمات كرة القدم، موضحًا أهمية الاستعانة بالخبرات لحل مشكلات الساحة الرياضية.





وكان صبحي قد أعلن عن تشكيل لجنة لإدارة أزمات كرة القدم خلال الأيام المقبلة ستضم في عضويتها حكماء مثل محمود أبو رجيلة وفاروق جعفر وعصام عبد المنعم والدهشوري حرب، بالإضافة إلى أن حسن شحاتة سيكون له دور خلال الفترة المقبلة .





وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "القاهرة والناس": "هناك رموز في كرة القدم كان لا بد أن أجلس معهم وأتحدث بصوت عال في كل شئون الكرة وليس مباراة القمة فقط".





وأضاف: "مثلما لدينا لجنة علمية للتطوير الرياضي، يجب أن يكون لدينا لجنة مكونة من خبرائنا ورموزنا نتحدث معهم في كل شيء، خاصة في مثل هذه الأزمات التي قد تحدث".





وأردف: "هذه اللجنة دورها استشاري في كل ما يخص كرة القدم والتطوير، والقرارات في النهاية لوزارة الشباب والرياضة والوزير".





وتابع متحدثًا عن انسحاب الزمالك من مباراة القمة: "أي شىء غير موجود في مكانه الطبيعي لا يرضي أحدًا ولا يسعد به أحد، اتحاد الكرة تصرف في الأزمة سريعًا وهو المعني بالملف ولديه اللوائح الخاصة به".



